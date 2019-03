El presidente Mauricio Macri inauguró este viernes el 137° período de sesiones ordinarias del Congreso con un discurso de balance de su gestión, en el que anunció medidas para fomentar la producción, frente a un año electoral en el que buscará renovar su mandato. Se trató del cuarto y último discurso de su gestión ante el Congreso, donde el Presidente incluyó en su mensaje a senadores y diputados, propuestas en materia de economía y seguridad.

En medio de un impresionante operativo de seguridad en los alrededores del Congreso, a las 10.00 la vicepresidenta Gabriela Michetti abrió la Asamblea Legislativa y a las 10.58 Macri llegó al Congreso para pronunciar su discurso inaugural del nuevo período de sesiones ordinarias. A las 11.03, el mandatario comenzó su discurso diciendo: "Queridos argentinos. En 2015 les dije que a la Argentina la íbamos a sacar adelante entre todos".

"Nos propusimos dejar de patear los problemas y enfrentar la realidad de frente. Elcamino del atajo nos hizo pagar las consecuencias. Y no hablo solo de la herencia recibida. Todos entendimos las consecuencias de no cambiar. No es tarea sencilla, cambiar en serio implica enfrentar dificultades. Dificultades que el año pasado nos puso a prueba en muchos sentidos cuando todavía estábamos frágiles. tenemos que estar preparados para enfrentar nuevas tormentas", agregó.

"La gente ya no se permite que le mientan, que la engañen. Los cambios profundos requieren paciencia. Y hoy podemos decir que la Argentina está mejor preparada que en el 2015. Hemos salido del pantano donde estábamos. Lo que estamos haciendo es de verdad y es para siempre", señaló el mandatario. "Hoy hay un equipo que asume la inflación, la pobreza y la inseguridad. Que le devolvió al Indec su credibilidad y que combate la corrupción", añadió entre aplausos.

El jefe de Estado también celebró la "Ley de Extinción de Dominio" que calificó como "una postura clara que los argentinos tomamos". "Queremos recuperar los bienes de las mafias, el narcotráfico y de la corrupción. Y todo aquel que se oponga que diga dónde está parado y qué intereses defienden. Se acabó que los delincuentes se salgan con la suya mientras la mayoría de los argentinos trabajamos para sacar el país adelante", expresó el presidente.

"Todos tenemos que rendir cuentas, políticos, jueces, periodistas, inclusive la familia del presidente y el presidente. Se está acabando la impunidad y en ese sentido también estamos mejor que en el 2015", remarcó el mandatario. Macri también incluyó en su mensaje a senadores y diputados propuestas en materia de seguridad, como la de nuevo régimen penal juvenil y un pedido para retomar el debate de la ley antibarrabravas.

También insistió con temas que considera prioritarios o que quedaron pendientes, como la reforma de ley de financiamiento de los partidos políticos. "Somos el primer Gobierno que en 100 años pasa todo su mandato en minoría", subrayó Macri, quien además celebró: "Avanzamos en la lucha contra el narcotráfico y en la seguridad vial. Logramos debatir en forma madura temas como el aborto. Los argentinos estamos haciendo cambios profundos para no volver atrás nunca más".

En medio de aplausos y abucheos, Macri aseguró que "Argentina logró bajar la pobreza", lo que desató una fuerte reacción en el recinto. Los grtios e insultos no hablan de mi, hablan de ustedes. Yo estoy acá gracias al voto de la gente", exclamó Macri quien además señaló que "el déficit es la principal causa de la inflación": "Pobreza cero es un horizonte, lo que nos guía y lo primero que hicimos fue poner la verdad sobre la mesa. La pobreza no desaparece porque se deja de medir".

Macri además anunció el aumento en un 46% de la asignación universal por hijo "porque los chicos son los más perjudicados por la pobreza". "La pobreza también tiene que ver con la libertad y la dignidad perdida. La pobreza se baja en serio cuando se termina con el clientelismo político, esa denigrante tarea de pedirle que vayan a marchar a cambio de un favor. Se cambia en serio cuando no es sometido al puntero o al narcotraficante", señaló el mandatario nacional.

"Se cambia en serio cuando el Estado se da cuenta que la inseguridad no es una sensación y trabaja en serio contra las bandas organizadas y el narcotráfico", indicó Macri quien aseguró que el trabajo se basa en la calidad de la educación. "Pedí modificar la ley nacional de Educación porque los padres merecen saber la verdad para asegurarse que el día de mañana sus hijos accedan a un buen trabajo", disparó el presidente en medio de un fuerte griterío dentro del recinto.

"Nos hicieron creer que la energía no valía nada y por eso no la cuidábamos. Y si seguíamos así, el que no tenía luz ni gas, jamás la iba a atener. La energía vale y hay que cuidarla", insistió el presidente que repasó su programa de desarrollo federal. Macri también destacó la "revolución de los aviones" y dijo que "sacar un pasaje de avión es cada vez más barato".