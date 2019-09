El presidente Mauricio Macri inauguró tres trayectos entre Giles y Junín de la autovía en ruta 7 acompañado de la gobernadora María Eugenia Vidal que se suman a 39 kilómetros que ya están habilitados y luego encabezó un acto de campaña "Sí se puede" en el centro de Junín.

"Por qué estoy acá, por qué me metí en política. Es porque son muchas las cosas que compartimos, que nos unen y que queremos ratificar una vez más el 27. Nos une querer cuidar la democracia, querer vivir en paz, la honestidad, querar amar y vivir en libertad, querer construir y no destruir, respetar al otro", dijo en la plaza del Fuente del Mileniojunto a la gobernadora María Eugenia Vidal, el intendente de Junín Pablo Petrecca y el vicegobernador Daniel Salvador.

Y agregó, en cuanto al contexto macroeconómico: "Sé que el mayor peso cayó en la clase media, pero ahora viene algo distinto, viene el trabajo, la mejora del salario. El esfuerzo de este tiempo no fue en vano y empezamos a resolver problemas de hace décadas".

Por su parte Vidal agradeció "a todos los bonaerenses que estas semanas me dijeron no estas sola y la vamos a dar vuelta". "Seguimos siendo millones que compartimos los mismos valores, que compartimos el mismo sueño de vivir en paz y que nuestros nietos tengan un futuro mejor", aseguró.

"Nos dicen que es imposible darla vuelta, pero nosotros sabemos de imposibles. Lo único imposible es lo que no se intenta", remarcó la gobernadora.

Y arengó: "Es el momento de sumar al que tienen al lado, de llegar al que no llegamos". "Hay que estar ahí buscando al que no está convencido", pidió.

"Yo también elegí la provincia, elegí estar acá, Y la voy a seguir elegiendo, de acá no me mueve nadie, de al lado de ustedes no me saca nadie, de al lado de ustedes nada es imposible", agregó.

Minutos antes sobre ruta 7, en el marco de la inauguración, Pablo Petrecca, intendente de Junín, agradeció a los Autoconvocados que pelearon para que se haga la autovía. "Hoy va a pemitir que vecinos de Junín viajen seguros y nos va a dejar más cerca de Buenos Aires", dijo.

Vidal, por su lado, destacó el compromiso cumplido. "Mostramos que cumplimos, su esfuerzo y su lucha tuvo un sentido", dijo. Y recordó: "Cambiaron un contador de víctimas por uno de días que faltaban para que llegue la ruta"

Macri, en tanto, resaltó que se trata de "un corredor muy importante no solo para Junín y para todas las ciudades que lo rodean, sino también para el país porque une Chile con nuestro puertos."

Y agregó: "Esa fue una urgencia como hoy la urgencia pasa por lo económico, se que la clase media ha hecho un gran esfuerzo sobe todo en el último año y medio. Pasada la eleción vamos a volver a crecer, a salir adelante".