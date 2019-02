Diego, quien es sobrino y comparte su apellido con el exintendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino aparece vinculado en un accidente de tránsito, en la localidad de Los Polvorines. Una mujer y su bebé debieron ser trasladadas hacia el Hospital Municipal de Trauma, donde fueron atendidas por politraumatismos leves.

Según lo publicado por Infobae, la madre de la menor fue identificada como Celeste Romano, de 21 años, quienes casi son atropelladas en la a intersección de Presidente Perón y Godoy Cruz cuando intentaba cruzar la calle.

Luego de pasar a dos vehículos, casi son embestidas por el auto del sobrino del jefe comunal, que manejaba un VW Passat. Tras el hecho comenzó una causa por lesiones culposas al conductor, donde surgen contraicciones ya que en la denuncia radicada en la comisaría 2da quedó constado que las víctimas fueron embestidas por un vehículo que se dio a la fuga.

Cariglino, al contar su versión, aseguró todo lo contrario: "No pasó lo que están diciendo. Venía circulando por Maipú cuando se cruza esta señora con su nena y fue un accidente. En ningún momento me di a la fuga, estuvo ahí todo el tiempo, hay testigos de eso. Están usando políticamente el accidente", se defendió el conductor, también dirigente político.

En declaraciones televisivas, el familair de Cariglino precisó que "el accidente existió, fue real, fue un accidente de tránsito menor y nada más". "Hoy a la mañana cuando estaba haciendo fotocopias en el centro de Polvorines me estaban siguiendo y sacando fotos al auto. Esto viene de la política. Después adentro de la comisaría un ex comisario que fue echado y que ahora trabaja para el intendente (Leonardo) Nardini también me sacó fotos. Esto suena grave pero es lo que sufrimos todos los días en Malvinas. Todos los días hay estas cosas raras", enfatizó.

Y agregó: "Ellas (por Celeste y su hija) están bien. Estuvieron en observación y hoy a la mañana le dieron el alta. Ayer cuando fue el accidente me quedé ahí hasta que vino una ambulancia y después fui al hospital. Hoy fui al seguro a hacer los trámites correspondientes y a la comisaría a notificar lo ocurrido",

En tanto, la causa es intervenida por la UFI N° 4 de San Martín.