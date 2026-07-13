El Intendente Leonardo Nardini encabezó la entrega de los diplomas de egresados a 1.989 estudiantes del primer cuatrimestre del Programa de Oficios y Salidas Laborales del Centro Municipal de Estudios en el Polideportivo Braian Toledo de Los Polvorines.

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El Centro Municipal de Estudios, dependiente de la Secretaría de Educación, fue creado para acercar a los vecinos de Malvinas Argentinas la posibilidad de acceder a estudios de calidad y favorecer la inclusión laboral. Los más de 60 cursos que se dictan actualmente brindan a jóvenes y adultos formación continua vinculada al mundo del trabajo, permitiendo que miles de vecinos y vecinas generen sus propios emprendimientos y se desarrollen profesionalmente. Al día de hoy, ya son 20.000 personas las que pasaron por el espacio y cuentan con su certificado de egreso, se informó oficialmente.

El Intendente en su discurso destacó: “A mí me hubiese encantado estar en su lugar, pero hace años no existía el Centro de Oficios, ni la voluntad política para crearlo ni de dar accesibilidad a la educación a quienes no pueden pagarla. El lugar era un depósito de autos. A nosotros nos pone orgullosos que gracias a su apoyo a la gestión pudimos llevar adelante este programa que les da una herramienta más para la vida y para la inserción laboral, que es lo más digno que puede tener una persona. Gracias por eso”.

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