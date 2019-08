La concejal del oficialismo, Verónica Altamiranda, presentó su renuncia a la banca en el Concejo Deliberante en el marco de la causa en la que se investiga a un allegado suyo por venta de drogas ilícitas.

Así lo confirmaron desde el municipio. Además de a su banca, también dimitió a su candidatura para renovar el escaño por Juntos por el Cambio en el municipio que gobierna Carlos Ronda.

La investigación por venta de estupefacientes es a un hombre de 47 años vinculado a la ahora exconcejal Altamiranda y el allanamiento a su vivienda fue este jueves donde se halló menos de 5 gramos de marihuana.

"Atento al caso de público conocimiento, se le informa a la comunidad, que la concejala Verónica Altamiranda ha presentado la renuncia a su candidatura con vistas a las elecciones de Octubre. La ahora ex candidata Altamiranda le manifestó al Intendente Ronda la necesidad de dar un paso al costado hasta que se aclare la situación, a fin de no interferir en la investigación judicial en curso, ni la campaña electoral que la tenía como candidata. Cabe aclarar que dicha investigación no recae sobre Altamiranda. Asimismo, la postura de la edil Altamiranda fue aceptada por el Intendente Carlos Ronda en una reunión mantenida esta mañana en el Palacio Municipal", informó la comuna.

El sujeto allegado a la exedil quedó libre y se le sigue una investigación bajo infracción de la ley 23.737.