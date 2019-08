"Una organización que se llama Mujeres en Lucha dio una charla de abuso sexual y de violencia de género, y una chica que daba la charla y estaba vestida de policía y creo que era rubia me dio mucha confianza y le conté lo que me estaba pasando. Me abrazó, me puse a llorar y me dijo que me iba a ayudar con todo, esto que me estaba pasando”, contó la adolescente en su declaración.

Como informó LaNoticia1.com en su momento, los hechos se conocieron en esa charla en diciembre del año pasado.

Su padre comenzó a abusar de ella el año 2008, cuando tenía solamente 6 años. Diez años después, cuando la víctima pudo hablar, el sujeto quedó detenido y no vovió a salir de la Unidad Penal N°15 de Batán.

El fiscal Moure prosiguió con la acusación por el delito de "abuso sexual triplemente agravado -por haber sido cometido con acceso carnal, por el ascendiente y por la situación de convivencia preexistente-, ello en forma continuada".

Recibió una condena de 12 años de prisión.