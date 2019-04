"Tal vez por menos no sé si trabajaría. Porque me lleva la vida. Yo trabajo todos los días, trabajo 14 horas por día, no tengo sábado, no tengo domingos, no tengo nada. Hace cuatro años no tengo vacaciones", fundamentó el Jefe Municipal. En el país hay 34% de pobres y Mar del Plata es la ciudad con mayor nivel de desempleo de la Argentina.