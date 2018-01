El Sindicato de Trabajadores Municipales de Mar del Plata resolvió esta mañana anunciar una nueva medida de fuerza para este martes. La novedad fue informada tras la falta de pago de los haberes que tendrían que haber estado depositados este lunes.

"Ante el nuevo incumplimiento por parte del Ejecutivo de pagar los salarios en tiempo y forma se resolvió que si hoy no cobramos, llevar adelante una retención de tareas, sin atención al público", aseguró el responsable de la prensa del gremio, Luis María Muñoz.

El nuevo conflicto llega en pleno comienzo de la temporada de verano. Según informó el medio local La Capital, por la medida de fuerza se verían afectados algunos servicios tales como las salas de salud y CEMA, que quedarán con atención restringida.

Tampoco funcionarán las oficinas de pago de tasas municipales, porque no habrá atención al público; la vigencia del estacionamiento medido, dado que no habrá trabajadores para llevar adelante el control y entes como el Emvial y Enosur no podrán realizar controles.