A través de la Red Social Twitter, Jorge Tesán, vecino marplatense, columnista de radio y padre de un niño con autismo, le criticó con respeto al Secretario de Salud local Gustavo Blanco el tiempo que demoró la refacción del edificio de Colón y Salta a la vez que le reclamó que el Municipio avance en la reapertura del Centro de Salud N°2, entre otros pedidos.

"Tardaron más que para hacer el CEMA y arruinaron un edificio histórico. Ahora falta reabrir la Sala 2, retomar personal en la Sala Serena. Durante 3 años y medio, la ciudad no tuvo salud", escribió.

Rápidamente llegó la respuesta del funcionario, fiel a su estilo polémico, dijo: "Afeitate Tesán, das pena", a lo que el vecino retrucó: "Yo al menos dejo de dar pena con afeitarme".

"No creo Tesán, tenés que bajar de peso también. Debés tener mal tus análisis", se burló Blanco. "¿No tenés obras social? O te gastas la guita en choripanes", agregó. Y Tesán contestó: "No, soy pobre. Desempleado y monotributista social. Igual no se tiene más razón por tener bien el colesterol o estar en peso".

Como si esto fuera poco, el funcionario de la administración Arroyo continuó con otra polémica frase: "Te dejo Tesán, podés venir al CEMA que te atiendo, en todo sentido".