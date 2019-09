La llegada de Diego Maradona para dirigir a Gimnasia y Esgrima La Plata desató euforia en la capital provincial. Este domingo durante su presentación, el astro argentino recibió un saludo inesperado por parte de Gisela Fernández, la hermana de la candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner.

Durante la conferencia de prensa, Maradona fue consultado sobre la actualidad de Argentina y respondió: "Al país lo quiero sonriente y no lo veo sonriente para nada. Salimos a caminar con Rocío para agilizar las piernas y hasta los negocios no tienen gente, los almacenes están sin abastecimiento. Eso no puede continuar".

Luego, el flamante entrenador del "Lobo" platense manifestó que "necesitamos un mejor pasar". Además se mostró pesimista con la realidad del país al recordar: "Yo nací en Villa Fiorito, tenía cinco años cuando le empecé a caer a la pelota, hoy tengo 59 y no cambia nada. Lo lamento por todos los argentinos".

Tras la conferencia de prensa, recibió un saludo inesperado por parte de Giselle, hermana de Cristina Kirchner, quien le regaló una cadenita que perteneció a su madre, Ofelia, fanática del "Lobo". La mujer le pidió un autógrafo y le dijo: "Quiero agradecerte en nombre de toda la hinchada de Gimnasia y de mi mamá, que ya no está, que viniste a dirigirnos".