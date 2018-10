Marcos Di Palma no termina de congeniar con el bloque de Unidad Ciudadana de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Desde su llegada a la Legislatura, allá por diciembre de 2015, la figura del ex piloto de TC generó cierta resistencia desde el kirchnerismo, quienes le reprochan su estrecha relación personal con Daniel Scioli, el último candidato presidencial que ese mismo espacio.

Di Palma parece haber trasladado a la política toda su estirpe de provocador que mostró en el automovilismo, y lejos de disciplinarse, en las +últimas horas continuó mostrándose con la personalidad que lo caracterizó durante toda su vida pública. En ese sentido, el "Loco" sorprendió al manifestar su apoyo al Intendente de Arrecifes, Javier Olaeta, el jefe comunal macrista que llegó al poder representando a Cambiemos.

"Los dos queremos lo mismo, lo mejor para Arrecifes; y cada uno desde su función trata de aportar lo que puede", dijo Di Palma días atrás en Radio Uno de Arrecifes, donde destacó el trabajo del intendente de la ciudad donde nació. De acuerdo a lo que publicaron varios medios locales, las declaraciones del excorredor de carreras no cayeron para nada bien en el kirchnerismo, sobre todo en La Cámpora.

"Este pibe no entiende nada. Se piensa que llegó a la banca de diputado por su popularidad o por su apellido. Pero no entiende que él le debe todo al kirchnerismo y que fuera de nuestro espacio, no existe", se quejó off the record un diputado de La Cámpora desde su despacho en La Plata, según publicó en las últimas horas el portal MinutoUno, uno de los principales medios de la ciudad de Arrecifes.

"Es un pelotudo, no puede hablar bien de nadie de Cambiemos, por más que sea de su pueblo, su amigo o lo que sea", agregó el mismo legislador camporista de acuerdo a lo publicado por esa web. Cabe recordar que meses atrás Di Palma ya había sido noticia en mayo pasado por confesar que "no quería ser diputado" pero que aceptó porque es un "militante orgánico". Además aseguró que "en 2023" será "Gobernador".

Esta no es la primera vez que Di Palma hace enfurecer al resto de los integrantes del bloque de Unidad Ciudadana, compuesto por 22 miembros. Vale repasar que en marzo de este año el excorredor de TC se refirió a la despenalización del aborto y dijo: "Si a los chicos les vamos a enseñar ‘culeen tranquilos, dejen embarazada a todo el mundo que después vas con una aspiradora y te lo saco’, me parece que es algo ilógico".