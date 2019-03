El conductor televisivo y vecino de Vicente López, Mariano Iudica, lanzó un duro editorial este viernes luego de dar a concocer que el dólar trepó a los $43. En ese marco, hizo referencia a la reunión de gabinete ampliado llevado a cabo en el CCK, donde Macri se volvió se volvió a "enojado" como en otras presentaciones.

"Lo de ayer parecía un stand up con reidores", dijo Iúdica, quien manifestó: "No se haga más el enojado, nosotros estamos enojados". "No se deje coachear más por esos boludos que tiene alrededor. No deje más que lo hagan hacer esa paparruchada. La gente ya se da cuenta", tiró envalentonado el conductor de América TV.

"La gente ya se avivió, ya sabe quien se le caga de risa y si lo coachearon. Estamos con los peores indicadores desde el retorno de la democracia. Hasta cuando vamos a remar nosotros, remen ustedes la gran puta. ¿Cuando es la culpa de ustedes?", disparó el Iúdica reclamando una autocrítica por parte del gobierno nacional.

"No hagan más figuras poéticas, no les sale. Traten de arreglar este quilombo. La lucha contra el narcotráfico está muy bien pero la gente no tiene para morfar", agregó el conductor del magazine, que para finalizar tiró un ejemplo que duele: "Estamos tomando un sachet que tiene agua con un poco de leche, justo en Argentina".