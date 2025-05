Mario Secco celebró este 5 de mayo el aniversario 224° de la ciudad que gobierna desde hace más de 20 años y tras el acto oficial brindó una extensa entrevista al medio local FM 3 Ciudades en la que repasó todos los temas de la agenda política. Desde los nombres que pueden apuntarse para la Provincia en el 2027, tras descartar de plano su propia candidatura, hasta la estrategia a nivel nacional para derrotar a Milei en las urnas.

Analizando la situación del país bajo la política del ajuste y la motosierra, Secco declaró: “Hay que empezar de vuelta, a unificar experiencias, a unificar criterios. Hacer lo que estamos haciendo nosotros en la provincia de Buenos Aires, tratar de ir con alguna idea en el resto de las provincias para que después podamos tener una propuesta seria para terminar con Milei".

Y subrayó: “O sea, yo quiero terminar con Milei en las urnas. Yo quiero ser democrático. Y trabajo todos los días, no solamente para lograr los objetivos por los que fui elegido en la ciudad de Ensenada, sino también para poder ser una partecita más del armado de algo serio a nivel nacional".

"Y muchos compañeros podemos trabajar esa hipótesis, o sea, dar respuesta en nuestra ciudad y también tomarnos el tiempo de construir algo serio como lo decía anteriormente, y ese algo serio en la provincia de Buenos Aires es Axel".

"Y nos gustaría que en el norte salga otro más mejor todavía, y me gustaría que en el sur salga otro mucho mejor todavía, para que tengamos herramientas de poder construir una propuesta que a la gente le guste, pero que sea algo fuerte, algo sólido, que lo defienda todo el país en contra del daño que están haciendo”, aseveró en diálogo con el programa Cueste lo que cueste.

Cristina como candidata a Diputada bonaerense: “Es como que yo mañana sea concejal”

“Son propuestas de los compañeros que están con Cristina y tienen todo el derecho para hacerlo”, respondió ante la pregunta por la candidatura de CFK como diputada bonaerense por la Tercera. Y remarcó: “No hay que acotar a nadie. Si hay algo que aprendí en la vida es no limitar a otros compañeros, para nada. Pueden pensar diferente pero no hay que limitar a nadie. Yo no soy de los limitadores".

“Los limitadores fueron otros, que limitaron a que los concejales no puedan ser reelectos, que los consejeros escolares no puedan ser reelectos, que los diputados no puedan ser reelectos. O sea, limitan, se creen dueños de la verdad. Eso lo hizo Vidal junto con Massa. Limitaron a los intendentes limitaron a los senadores. Yo no creo que vos, ni yo, ni quien esté enfrente sean los dueños de la limitación, para mí todos tienen derechos.

“El limitador, ¿sabés quién es? el pueblo argentino, es la gente en tu ciudad que te vota. Si no, ¿cómo entendés que a mí me vote el 70%? El 70% los ensenadenses nos volvió a elegir una y otra vez, el limitador es tu pueblo, tu ciudad”.

“Yo he ganado con la lista entera”, recalcó y se autopreguntó y respondió: “¿Por qué la gente nos apoya tanto? por todo lo que hacemos, por la respuesta que damos, porque somos incansables y porque nos interesa la respuesta. Y la gente aplaude todo eso con su voto, por eso para mí el limitador es el pueblo argentino, no una rosquita entre Vidal y Massa”.

En cuanto a la pregunta puntual por una CFK en la cámara de Diputados de la Provincia, Secco: “Yo veo a una Cristina por encima de todo, no una Cristina limitada. Porque la verdad es que está por encima de todo. Que sea candidata por la Tercera sesión electoral, a la magnitud de lo que significa Cristina para el pueblo argentino es muy poco, esto es una realidad, es como que yo mañana sea concejal, lo podés ser yo no estoy diciendo que no, como yo también mañana puedo ser concejal pero con tantos años de intendente genera un ruido en la comunidad”.

Mario, sin límites, habla de los candidatos provinciales para el 2027

Desde la emisora local consultaron al intendente por los candidatos que le quedan a la Provincia si se está pensando en un Kicillof en el plano nacional. “Hay muchos compañeros que quieren ser y a mí me parece bárbaro que quieran ser. A vos te puede gustar uno más que otro, pero qué bueno que tengas compañeros buenos que quieran ser”.

“Después, ¿quién te gusta más? ¿Fulano o Sultano?”, continuó y disparó algunos nombres: “Por ejemplo, (Jorge) Ferraresi o (Gabriel) Katopodis, son buenos los dos. ¡Son buenos los dos! ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y seguramente va a haber más todavía. Pero no hay que, vuelvo al punto, no hay que limitar. Al contrario, hay que festejar que tenemos candidatos. Qué triste que sería que no tengamos ningún candidato”.

En ese tono, los periodistas consultaron al histórico jefe comunal por la posiblidad de su propia candidatura y fue contundente con un triple “No”. “No quise ser ministro, no quise ser nada, y me parece que lo mío fue siempre ser intendente. Tuve varias oportunidades para dejar la municipalidad, ser candidato a diputado, a senador, y no quise. Pero no, yo no aspiro a hacer nada”

“La verdad me gusta ser intendente, me agrada el trabajo que hago y el año que viene ya tengo la edad para jubilarme así que también me puedo jubilar, y dejar paso a las nuevas generaciones que para eso luché”.



En ese contexto destacó a su ciudad: “A mí me dio la posibilidad de ser seis veces intendente en Ensenada. ¿Te parece poco? Yo estoy orgulloso del trabajo que hemos hecho, del equipo que he armado, de todo lo que pudimos transformar la ciudad. Y con eso ya estoy lleno”.

“Ensenada cumple 224 años con alegría, con ganas de vivir, con compromiso e ir para adelante. Y eso es lo que nos llena de orgullo y por eso cada vez más la gente se golpea el pecho y dice: Yo vivo en Ensenada, porque siente orgullo de lo que hemos construido entre todos”, concluyó el jefe comunal.