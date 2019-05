Por Christian Thomsen Hall

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), cumple este jueves el segundo día del paro de 48 horas en los 80 hospitales bonaerenses, hospitales municipales y el Hospital Posadas. "Esta medida de fuerza tiene que ver con reclamarle al gobierno provincial que convoque a paritarias. Nosotros todavía no cerramos las partitarias del 2018 y en lo que va del 2019 no hemos tenido ni una sola convocatoria para discutir salarios ni condiciones de trabajo", explicó a LaNoticia1.com la presidenta de CICOP, Marta Márquez.

"Nuestros salarios han sido rebajado porque han perdido un enorme poder adquisitivo en la carrera contra la inflación, más allá del resto de todos los problemas que tenemos en el sistema de salud. Hoy un profesional de la salud que entra a trabajar a cualquier hospital de la provincia de Buenos Aires con una carga horaria de 36 horas semanales cobra apenas 28 mil pesos, casi en el límite del nivel de la pobreza", lamentó la dirigente gremial, quien señaló que "toda esta situación genera serios inconvenientes a la hora de tener que cubrir las vacantes".

En declaraciones ante los micrófonos de este portal, Márquez consideró que "por lo que paga la Provincia, hoy para un médico no es atractivo ingresar a trabajar al sistema de salud bonaerense". "Los estudiantes que terminan la carrera luego de haber hecho la residencia en un hospital público en su gran mayoría eligen no quedarse. Tenemos compañeros y compañeras que apenas hace 5 años están en el sistema de salud público y deciden renunciar e irse porque a los bajos salarios se le suman condiciones de trabajo que no son las más adecuadas", agregó.

En ese sentido, la titular de CICOP detalló: "Hoy un médico que trabaja en un hospital bonaerense tiene que trabajar con falta de compañeros. Por ejemplo: Donde tiene que haber cuatro pediatras, hay solo uno. Entonces se sobrecarga el trabajo, no se puede responder adecuadamente a las demantas de la población y además se gana mal". Además alertó que en los centros de salud "seguimos teniendo muchas dificultades con la seguridad": "Al día de hoy aún no logramos que la Provincia asegure las medidas de pervención con personal policial en las puertas de las guardias".

"Algunos de los problemas de violencia que hemos sufrido, donde en las últimas semanas se registraron tres casos, tienen que ver con que los pacientes llegan al hospital en situación de sufrimiento, deben esperar cuatro horas para que la atiendan, y la primera persona que le abre la puerta es el médico que ya viene sobrecargado de trabajo y debe recibir insultos y hasta agresiones físicas. Todo eso tiene que ver con el mal funcionamiento del sistema de salud", precisó Márquez, quien por último advirtió que "si continúa el conflicto, se va a profundizar el reclamo".