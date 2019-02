Por Christian Thomsen Hall

Periodista de LaNoticia1.com

El Secretario de Gobierno de Baradero brindó una entrevista exclusiva a LaNoticia1.com donde se refirió a las próximas elecciones y cargó munición gruesa contra el Partido Justiacialista. "La campaña va a ser bastante virulenta por parte del peronismo en todas sus formas. Si bien hoy pareciera que en el PJ hay espacios muy distintos, cuando uno va a las cuestiones de fondo, se da cuenta que son lo mismo", disparó el Martín Genoud, quien agregó: "Cuando ves que se juntan todos para decir que 'no a recuperar los bienes de la corrupción', uno sospecha que ahí hay una sola línea. Y todo esto hace pensar que va a ser una campaña bastante dura".

El funcionario de la Intendenta Fernanda Antonijevic, también opinó acerca de la interna en Cambiemos con la Unión Cívica Radical, que en las últimas semanas desafió al PRO reclamando más lugares de poder y mayor participación en las PASO. En ese sentido, el dirigente boina blanca aseguró: "En cuanto a lo interno, Cambiemos es un frente electoral y hay una tensión lógica cuando se acercan estos momentos porque cada uno tiene posiciones diferentes. En el caso de la UCR, el debate y la discusión fortalece al conjunto. Cambiemos es una alianza de varios partidos y si uno es más fuerte que el otro, eso fortalece a todo el partido".

Durante su entrevista con este portal, Genoud tampoco descartó una probable candidatura, aunque aclaró: "Los que estamos en el Gobierno de Baradero hoy estamos concentrados en la gestión y no estamos inmersos en ese microclima de las elecciones. Yo soy parte de un equipo político. Baradero tiene una conformación política mucho más amplia de lo que es Cambiemos a nivel nacional y creo que cuando nos sentemos para ver cómo vamos a encarar la elección de octubre, cada uno tomará el rol que el equipo necesite. Hoy no tengo definido que voy hacer porque no pasa por una decisión personal, sino de todo el conjunto".

No obstante, el funcionario de Antonijevic sostuvo que estaría dispuesto a ocupar otro cargo "si su espacio lo necesita". "En Baradero estamos trabajando para que el Gobierno de Cambiemos siga. Hoy no tengo definido que voy hacer porque no pasa por una decisión personal. Dentro de Baradero yo tengo una participación en lo que es mi partido dentro de los estamentos provinciales y seccionales, en los cuales ahí si estoy trabajando para ayudar a muchos otros distritos a que logren consolidar su equipo, y en algunos municipios, que lleguen a ser gobierno". "Si en algún lado de Cambiemos necesitan de mi, estoy abierto a participar", remarcó.

Por último, Genoud destacó la gestión de Antonijevic y en ese aspecto, subrayó: "Desde que asumimos, este Gobierno definió que la educación iba a ser uno de los ejes de la gestión. Como dice la Intendenta, la idea es brindarle la posibilidad a los chicos de Baradero que tengan herramientas". "Nosotros no solo construimos un Centro Universitario sino que el Concejo Deliberante aprobó la cesión de un predio para que la UNSAdA construya su propio edificio. Además hace unos días inauguramos el tercer ciclo lectivo de la universidad en un edificio construido con fondos del municipio, con carreras que se desarrollan en la ciudad".