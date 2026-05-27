El registro municipal de conductores para plataformas digitales de transporte ya superó los 500 inscriptos en Bahía Blanca, a menos de dos meses de la puesta en marcha del nuevo sistema de regulación impulsado por el Municipio.

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Según informaron desde la comuna, actualmente son 507 los choferes anotados para trabajar dentro del marco normativo vigente, una cifra que fue destacada por las autoridades locales como una señal del alto nivel de adhesión al esquema de habilitación.

Desde el Municipio señalaron que el número de inscriptos “ratifica el compromiso de los conductores con la normalización del sistema” y remarcaron la importancia de garantizar un servicio “confiable, seguro y de calidad”.

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Durante un encuentro realizado con conductores que recibieron su habilitación oficial, el intendente Federico Susbielles destacó el avance del proceso y aseguró que la ciudad busca adaptarse a las nuevas modalidades de transporte.

“Buscamos brindar un marco en el que los conductores puedan trabajar con tranquilidad, pero también que los usuarios sepan que utilizarán un transporte habilitado, con licencia profesional y seguros correspondientes”, expresó el jefe comunal.

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Susbielles también remarcó la convivencia entre las aplicaciones digitales y el sistema tradicional de taxis en la ciudad.

“Bahía Blanca se posiciona como una ciudad de avanzada, que comprende que para muchísima gente esta actividad representa una fuente de ingresos importante”, sostuvo.

La inscripción para formar parte del registro municipal continúa abierta y puede realizarse de manera online a través de la aplicación MiBahía.

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El sistema busca regular la actividad de las plataformas digitales de transporte y establecer requisitos vinculados con habilitaciones, licencias profesionales y cobertura de seguros para los conductores que prestan servicios en la ciudad.