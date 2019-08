Al concejal de Cambiemos por La Matanza, Lucas Córdoba, se le “soltó la cadena” al expresar sus sensaciones por el resultado de las PASO como ocurrió con una exconcejala de la Coalición Cívica con un polémico texto. Trató de “ignorantes” y “estúpidos” a los votantes que no acompañaron a “Juntos por el Cambio” y definió a la sociedad argentina como “pueblo masoquista”.

“Yo me quedo tranquilo por no ser parte de ese pueblo masoquista. Porque yo no voté a los chorros” fue una de las controvertidas manifestaciones del joven edil de La Matanza. “¿Votaste con el bolsillo? Prepárate, porque el resultado de tu ignorancia te va a dar la espalda." continuó Córdoba con su catarata de declaraciones polémicas.

En otro pasaje de su verborrágico momento le respondió a una usuaria que “con el desastre que ocasionó haber elegido a FF, no van a poder comer ni pan los fines de semana.” También criticó a otra usuaria por votar al candidato del Frente Despertar “Y los que votaron a Espert como vos. Ahí tenés el resultado. Muy inteligente tu elección".

Córdoba citó un texto que habla sobre Stalin. En una parte del mismo dice: "Así de fácil se gobierna a los estúpidos. ¿Ven cómo me persigue la gallina a pesar del dolor que le he causado? Así son la mayoría de los pueblos, siguen votando a sus gobernantes y políticos a pesar del dolor que les causan...."

En sus últimos mensajes, quizás más calmado, se refirió nuevamente al votante que no lo acompaño y expresó: “Vos no tenes la culpa. La culpa la tienen los que nos dejaron una economía débil, que quieren volver y el mundo les dice no”.