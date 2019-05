"Ayer, finalmente, llegó la llamada del Presidente. Le expliqué detalladamente lo que vengo sosteniendo en el último tiempo y lo que dije en las conferencias de prensa del lunes y viernes. Argentina necesita que lleguemos a un compromiso que fije el rumbo de los próximos cinco meses", sostuvo Sergio Massa mediante un comunicado, en respuesta a la comunicación de Mauricio Macri para integrarlo a una declaración conjunta de diez puntos para apuntalar la estabilidad económica en vísperas de las elecciones.

"La declaración no es otra cosa que un listado de buenas intenciones. No son propuestas de políticas reales y concretas, no buscan solucionar las urgencias de la Argentina, sino evitar el debate. No se puede discutir un eslogan", manifestó el tigrense.

"El país está atravesando una gravísima crisis por el fracaso de Macri. No fracasamos los argentinos; fracasaron él, su gobierno y sus políticas. Macri eligió un mal camino, un camino equivocado; y, pese a la innegable realidad, desoye a quienes intentan ayudarlo e insiste con las mismas recetas. Es un Gobierno terco, que repite una y otra vez: 'no hay otro camino, es por acá', pero nosotros sabemos que hay otra manera de hacer las cosas, que hay otras soluciones, que hay alternativa", añadió Massa.

"Ha sido un mal comienzo. El gobierno sigue generando desconfianza, cuando lo que necesitan los argentinos y argentinas es totalmente lo contrario: confianza, certeza y previsibilidad; y sigue sin admitir sus errores, su fracaso. No hay opciones para un diálogo sin honestidad y sinceridad. El Gobierno no tiene ninguna voluntad de corregir el rumbo, solo quiere que nos hagamos cargo de su fracaso", sentenció.