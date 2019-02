El ex Diputado y líder del Frente Renovador acusó al Jefe de Estado de mentir de manera constante. "Brotes verdes, segundo semestre, estamos bajando inflación, generando empleo", ejemplificó en alusión a las frases preferidas del Gobierno que no se condicen con la realidad. En la víspera de una nueva apertura de sesiones en el Congreso, el tigrense dijo: "Un mensaje de estadista debería ser: 'Vengo a pedir disculpas por aquello en lo que me equivoqué'",