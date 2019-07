El primer candidato a Diputado por el Frente de Todos se mostró con Alberto Fernández. Dieron una conferencia de prensa en conjunto con la presencia de Axel Kicillof, candidato a gobernador, y el Intendente de Necochea Facundo López, quien va por la reelección.

“Nuestra responsabilidad es que podamos 'volver' los argentinos. Volver a soñar con tener trabajo y no a convivir con el miedo a perderlo, que podamos tener un Estado que garantice el crédito, un sistema impositivo que a la Pyme y al comercio le permita generar empleo y no que convivamos en este sistema que hace que todos los días cierren 196 pymes solo en la Provincia de Buenos Aires”, comenzó Massa.

El ex Intendente de Tigre habló de “volver a tener jubilados dignos” , apuntó al gobierno por las escuelas sin gas y los salarios docentes: “Volver a tener jubilados dignos, no jubilados rehenes de un crédito... Volver a tener la esperanza que la educación pública es el instrumento de movilidad social ascendente de la Argentina y no el lugar donde a veces se contiene a los pibes y a veces no porque no hay gas, están las ventanas rotas, porque los docentes hacen paro porque están mal pagos a pesar que les prometieron que iban a estar bien pagos”, disparó el primer candidato a diputado.

Por ultimo intentó justificar su salto de Alternativa Federal al Frente de Todos: “Sé que más allá de las críticas la decisión de tomé primero tiene que ver con las condiciones personales. Sé quién es Alberto. Sé quién es Axel. Puedo tener diferencias y coincidencias pero conceptualmente sé que van a trabajar para que mis hijos vivan en un país mejor."

Los dirigentes realizarán un acto partidario con un banderazo en el club Boca de la localidad balnearia este 9 de Julio.