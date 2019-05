"El fracaso más grande de Macri es la desilusión que trajo a millones de argentinos. Nosotros queremos poner de pie a la Argentina, donde el trabajo, las pymes y los jubilados sean el centro de las políticas de Estado", dijo Sergio Massa en declaraciones televisivas.

El líder del Frente Renovador volvió a ocupar el centro de la escena tras el lanzamiento de la fórmula Fernández - Kirchner. Por su parte, Alberto Fernández y un sector de ese espacio insiste con incluirlo, mientras que otros se resisten. A su vez, desde el antikirchnerismo lo acechan para que no se pliegue al armado.

Vale recordar que poco después de conocido el lanzamiento del ex Jefe de Gabinete junto a la ex mandataria, Massa salió a decir que era más candidato a Presidente que nunca, dejando en claro que no iba a declinar su postulación.

Ahora, en declaraciones televisivas, sentenció: "Necesitamos un Presidente con autoridad política, que sepa decir que si, que sepa decir que no. La Argentina del futuro no se puede permitir un Presidente delegado".

Y añadió: "Necesitamos una gran coalición para gobernar", aunque no precisó quiénes serían esos aliados.