Sergio Massa recibió a representantes sindicales de la Corriente Federal de Trabajadores en una reunión en la que estuvieron presentes Omar Plaini (Canillitas), Miguel Díaz (Udocba), Sergio Palazzo (La Bancaria), Carlos Acuña (estaciones de servicio), Paco Manrique (Smata), Horacio Gilini (Sadop) y Pablo Moyano (Camioneros).

Según pudo saber La Noticia 1, el foco estuvo puesto en el actual contexto y el próximo Presupuesto que intenta consensuar el gobierno on la oposición en el marco de lo pedido por el FMI, y no se planteó un proyecto o propuesta formal.

"Queremos escuchar, conocer y acompañar la situación que plantean ellos de cara al paro", dijo Massa, quien remarcó que "en un momento donde los salarios se destruyeron con la inflación, no importa quién convoca. No se puede ser neutral ante la pérdida de empleo y salario".

Reunión con los cros del #FrenteSindical para el Modelo Nacional y el Diputado @SergioMassa . Participó tmb el Cro Carlos Acuña. Manifestamos nuestra preocupación por #Presupuesto2019 que atenta entre otras cuestiones, contra la actualización del #Fonid pic.twitter.com/yiHN8Z75u8 — Miguel Angel Diaz (@DiazUdocba) 24 de septiembre de 2018

Massa estuvo acompañado durante la reunión, que duró casi dos horas, por los diputados nacionales Marco Lavagna, Carla Pitiot y Facundo Moyano. La presencia de los legisladores, según averiguó este portal, fue aprovechada para conversar sobre uno de los aspectos que más preocupa que es el Presupuesto 2019 que deberá aprobar el Congreso, el cual contendrá amplios recortes.

La mayoría de los sindicalistas que se hicieron presentes responden a la nueva corriente liderada por Hugo Moyano que, en alianza con las dos CTA, tienen una propuesta más combativa a las políticas del gobierno nacional y se diferencia de la CGT, pese a la presencia de Acuña, uno de los triunviros que la conduce. Falta de rumbo, necesidad de alternativa y preocupación por despidos, formaron parte de lo planteado por los gremialistas.

En ese marco Massa renovó críticas al gobierno nacional y sostuvo que el mismo "se tiene que bajar del pedestal de la soberbia y juntarse con los sindicatos, trabajadores y sectores sociales".

En sintonía con ello, añadió: "Macri no escucha, el Gobierno no puede gobernar sin escuchar aquellas voces que piden una alternativa a la situación económica actual. Un Gobierno sensato y sensible escucharía a la gente, no se esforzaría sólo por caerle bien a los fondos en Nueva York".