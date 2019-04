El presidente Mauricio Macri afirmó que la elección contra el kirchnerismo "va a ser pareja", en tanto que dejó abierta la posibilidad de una potencial fórmula con Martín Lousteau, a lo que indicó: "Lo estoy conociendo".

Así lo expresó el mandatario durante una entrevista que concedió a Viviana Canosa, en su nuevo programa por Canal 9, en el que destacó que "tiene la misma intención de voto y muchos votantes de Cambiemos pasaron a indecisos".

De esta manera, para fortalecer a su partido de cara a octubre, y en torno a una eventual fórmula con Martín Lousteau, el jefe de Estado no lo descartó: "Lo estoy conociendo, pero no voy a pronosticar vice".

Además, el presidente dejó en claro que los rumores que señalan que María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta no se llevan bien con Marcos Peña son un "mito". "El nivel de entendimiento no se vio nunca en la política", dijo.

Por último, señaló que "tuvimos un pico de inflación que nadie previó" y que "nunca el FMI dio este nivel de crédito". "No estoy por poder ni por dinero, estoy para ayudar. Fue el peor año de mi vida. Me encantaría ser mago pero no puedo", finalizó.