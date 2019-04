La inauguración de una piscina en Villa Domínico, partido de Avellaneda, fue la excusa para reunir en un acto a los referentes más importantes del peronismo de la provincia de Buenos Aires. "Unidos por la provincia", fue el lema del encuentro.

Axel Kicillof, Verónica Magario, Fernando Espinoza y Martín Insaurralde, nombres que suenan como precandidatos a gobernador bonaerense, y los precandidatos presidenciales Daniel Scioli y Felipe Solá fueron de la partida.

También estaba el titular del PJ provincial, Fernando Gray, y el diputado nacional Máximo Kirchner, líder de La Cámpora e hijo de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner, que fue uno de los principales oradores.

"Es hora de que maduremos, porque la gente la está pasanod mal, no soporta más frustraciones, no hay nombres ni apellidos milagrosos, tiene que haber un pueblo consciente, porque si hay un pueblo consciente van a venir buenos tiempos, no bajen los brazos, no dejen que quiebren su autoestima, porque el 27 de octubre se van", dijo Máximo Kirchner.

“Nuestro país se merece algo mucho mejor que este presente. La Argentina no se merece esto, ustedes no se lo merecen: ni el que votó a este gobierno, ni el que no lo votó”, señaló y pidió a los militantes explicarlo en familia en Semana Santa.

En ese sentido, hizo una advertencia en procura de que los "arrepentidos" de haber votado a Cambiemos se sumen: "No hay que señalar al otro por cómo votó en 2015, tenemos que pensar en cómo vamos a votar en 2019".

Hubo varios pasajes de su discurso en los que se refirió a las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner. "Había una presidente que gobernaba para todos los argentinos y le ponía límites a los poderosos. Necesitamos un compañerx que defienda los intereses del pueblo".

"Criticaban a Cristina , porque cuidaba la mesa de los argentinos y argentinas", aseguró y graficó: "No es que todos son iguales , con algunos podes comer un asado; con otros, no"

"Entre La Matanza y Lomas de Zamora tienen casi los mismos habitantes que CABA, pero sólo 15 % de ese presupuesto para administrar. No es casual que los dos ajustes más duros sobre el pueblo los hayan descargado dos ex jefes de gobierno de CABA: de La Rúa y Macri", disparó.