A 16 años de la elección presidencial del 2003, el diputado Máximo Kirchner encabezó junto al intendente de José C. Paz, Mario Ishii, un acto donde realzó las figura del expresidente Néstor Kirchner y renovó críticas al gobierno nacional.

Con gran concurrencia de militantes en ruta ex197 y Carrasco, frente al Mercado concentrador de José C. Paz, el legislador aagradeció a Ishii por "haber acompañado siempre a Néstor y Cristina incluso cuando algunos se hacían los distraídos". Además recordó que Kirchner salió segundo el 27 de abril de 2003 y que "Argentina tenía más desocupados que votos".

No obstante aseguró que "cuando un gobierno no ensaya ningún tipo de respuesta, no basta recordar el pasado". "Uno mira preocupación por los mercados, pero por lo que hay que estar preocupado es por el humor de los argentinos y por lo que está pasando a la gente", cuestionó.

Además aseguró que se intenta "asustar a los argentinos" ante un eventual nuevo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. "Que no le tengan miedo a la gente, quiere un presidente que no viva de rodillas, quiere de pie al presidente. Néstor y Cristina no se arrodillaron porque ponían de rodillas a todo un pueblo", dijo.

"Ser presidente no es para cualquiera. Son dirigentes que se deben formar acostumbrados a tolerar las presiones, a no doblegarse ante el primer grito", señaló.

Y añadió, respecto a las presiones y su rol de diputado nacional: "Puede ser que estas manos hayan tenido un joystick de playstation, pero nunca se levantaron para votar a favor de los fondos buitres y de los ajustes".

Tampoco escatimó en críticas a la gobernadora María Eugenia Vidal. "Se da cuenta del desastre que han hecho y dice que van a congelar las tarifas en un acto de demagogia impensado", indagó al tiempo que pidió que las tarifas deben estar congeladas hasta el 2021 y en el 2020 debe haber paritarias a la suba "para que los trabjadores puedan llevar un plato de comida a su casa".

"Basta de la mentira de la televisión, es la hora de la verdad, no de las historias de Twitter y de Instagram", refirió.

Además pidió "disculpas por las obras que no pudimos terminar, por los hospitales que hicimos y esta gobernadora que no quiere terminar".