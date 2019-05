Fernanda Antonijevic, intendenta de Baradero (Cambiemos) sufrió una amenaza refiriendo que le iban a quemar la casa si no liberaban a un detenido en una causa y lo denunció en la Justicia, manifestó en diálogo con LaNoticia1.com

"Las amenazas son permanentes, algunas que llaman más la atención que otras. Es parte de lo que ocurre todos los días y uno no sabe si son amenazas o no. Cuando uno tiene una amenaza contundente, hace la denuncia, lo lleva a la Justicia, y en otros casos no", aseguró.

Es así que Antonijevic llevó a la Justicia la última amenaza que recibió. "Tiene que ver con me iban a prender fuego la casa si una persona seguía detenida", dijo, al tiempo que agregó: "Hoy tuve el dato que me permite desde mi responsabilidad pensar que fue una amenaza real"

La jefa comunal baraderense señala que no pidió custodia por esta amenaza y que además hubo un robo en una casa de su propiedad que está alquilada a una agencia. Antonijevic también aclaró que desconoce si detrás de ese hecho hay algo organizado o una banda grande.

"Todavía no sabemos quiénes lo cometieron, fue un hecho llamativo desde lo grosero porque entraron con una autógena (soldadora) y rompieron una caja fuerte", detalló.

Reunión con Vidal y operativo

En este marco el pasado miércoles la titular del Ejecutivo de Baradero se reunió con la gobernadora María Eugenia Vidal a quien le planteó estos episodios y la preocupación por una "ola de inseguridad" en el distrito.

"La gobernadora tomó cartas inmediatamente en el asunto y ordenó el operativo. Nos dio todo el apoyo desde lo político y desde el Ministerio de Seguridad" de la provincia. Tendrá la visita del ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, en la próxima semana, anticipó.

El operativo cerrojo de seguridad consiste en la presencia de varias fuerzas en la ciudad. "Tenemos una ola de hechos que pueden ser aislados o no, que pueden tener que ver con redes de narcotráfico que han sido investigadas y desabaratadas en la ciudad", indicó y hasta deslizó la posibilidad que se vinculen con "un mensaje mafioso".

"En el último año hubo varias investigaciones que dieron resultados con varios detenidos y después hubo una serie de hechos inusuales con robos en el centro, con una inseguridad in crescendo y hemos decidido tomar medidas", comentó.

En cuanto a lo judicial trabaja junto a fiscales locales y a la fiscal Verónica Marcantonio, de San Nicolás, de la unidad fiscal tematizada en narcomenudeo, con quien compartió una charla sobre adicciones en la última jornada.