El caso sacude al partido bonaerense de Rivadavia. La directora del Centro Educativo Complementario Nº 801, Vanesa Funes, fue despedida de su cargo luego de un episodio ocurrido el último viernes, donde un alumno de 12 años sufrió una grave lesión en una de sus manos al manipular una máquina sobadora industrial en el taller de cocina.

Funes y la docente a cargo del taller fueron desafectadas de sus cargos y actualmente cumplen funciones en otras instituciones educativas mientras un proceso judicial lleva su curso. Este miércoles, la ahora exdirectora del establecimiento brindó una conferencia de prensa donde arremetió contra el Intendente de Cambiemos, Javier Reynoso.

"Me dolieron muchos comentarios mal intencionados gratuitamente, incluso que el Director del Hospital haya salido a hablar del hecho sin solicitar el permiso correspondiente, como así también que el Intendente diga que estaba en desconocimiento de esto cuando las maquinas fueron comparadas por él", señaló la docente apartada.

"La gente debe saber que los docentes y directivos estamos muy solos enfrentándonos a situaciones de conflicto como padres violentos que ingresan a la institución, alumnos que ingresan con autolesiones, denuncia de abusos, golpes, y nadie sabe fehacientemente la labor que llevamos a cabo las aulas", dijo Funes según publicó MasterNews.

"Pero después les es muy fácil condenar…, incluso me dolieron un montón los comentarios del Intendente y más me duele que no conozca el Centro", disparó la directora removida. "Esto fue un accidente, nadie espera ni desea que pase pero pasa, hablamos con la familia y nos entendieron perfectamente", concluyó en declaraciones a los medios locales.