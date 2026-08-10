Los mejores jugadores de póker argentinos hoy son Nacho Barbero, que encabeza la lista histórica de ganancias del país con casi US$30 millones en torneos en vivo; Alejandro "Papo MC" Lococo, segundo con US$15,9 millones y dueño del cobro más grande de la historia del póker latinoamericano; y Damián Salas, el único campeón del Main Event de la WSOP que dio la región, que en mayo de 2026 volvió a ganar un título del circuito de la Serie Mundial. El crecimiento del póker online también ha ampliado el interés por las plataformas de juego en Argentina, donde aspectos como las licencias, la seguridad de los pagos y la reputación del operador son fundamentales a la hora de entender cómo elegir un casino online argentino confiable . Estos criterios permiten distinguir mejor entre operadores serios y sitios que ofrecen menos garantías al usuario.

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¿Quién es el mejor jugador de póker argentino?

Nacho Barbero, por ganancias y por volumen. José Ignacio Barbero acumula US$29.975.949 en torneos en vivo según The Hendon Mob, lo que lo ubica primero entre los argentinos y 34° en la lista histórica mundial, con 298 cobros registrados.

Su mejor resultado individual llegó sin trofeo: US$3.445.807 por el segundo puesto en el evento de US$200.000 del Triton Poker Series London de 2023. El brazalete lo consiguió en 2022, en el Super Turbo Bounty de US$10.000, por US$587.520.

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Antes de vivir de las cartas fue profesional de Magic: The Gathering y representó a la Argentina en el seleccionado nacional. Desde agosto de 2025 compite auspiciado por WPT Global.

Papo MC, del freestyle a los buy-ins de US$500.000

Alejandro Lococo es el segundo argentino de la lista histórica con US$15.984.475 y el puesto 104 a nivel mundial. Casi todo ese número se explica por una noche: en diciembre de 2024 ganó el Triton Million de la WSOP Paradise, en Bahamas, por US$12.070.000, el premio más grande que cobró un jugador latinoamericano.

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El marplatense ya había demostrado que no era un famoso de paso por las mesas cuando terminó séptimo en el Main Event de la WSOP 2021 y se llevó US$1.225.000. En marzo de 2026 firmó con CoinPoker y ganó un torneo el mismo día de su debut, un Sunday Special de US$150, por US$9.142, durante un stream de once horas.

Damián Salas ganó en Montevideo en mayo de 2026

El campeón mundial 2020 sigue compitiendo y sigue ganando. El 25 de mayo de 2026 se quedó con el Main Event del WSOP Circuit Montevideo en el Casino Carrasco: 533 entradas de US$1.700, un pozo de US$743.002 y US$142.692 para el campeón.

Arrancó la mesa final con 2.050.000 fichas, muy lejos del líder Fernando Araujo, y terminó dando vuelta el heads-up ante otro argentino, Lucas Cortijo. De los nueve finalistas, cuatro eran argentinos: además de Salas y Cortijo estuvieron Juan Ignacio Repetto y Pablo Sartori.

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Salas es abogado, nació en Chascomús y hoy figura con residencia en Italia. Su palmarés suma un séptimo puesto en el Main Event de 2017 por US$1.425.000 y el título mundial de la edición híbrida de 2020, que definió ante Joseph Hebert en Las Vegas.

¿Cuántos brazaletes de la WSOP tiene Argentina?

Depende de qué se cuente. En Las Vegas son nueve: Iván Lucá (2015), Andrés "Cacho" Korn (2017), Damián Salas (2020), Nacho Barbero (2022), Julio "Bartolo" Belluscio (2023), Franco Spitale (2024), Alejandro Lococo (2024), Carlos Leiva (2025) y Mariano Balfagon (2025).

A esos hay que sumarles dos brazaletes online logrados en septiembre de 2025 en GGPoker: el de Alejandro Andion en el Superstack Turbo Bounty y el de Agustín Naranja en The Closer, que llevaron la cuenta nacional a once.

Por eso conviven dos cifras en las coberturas. Los medios que computan solo la serie presencial siguen diciendo nueve; los que suman la WSOP Online dicen once. En cualquiera de las dos versiones, Argentina es el segundo país de Latinoamérica, detrás de Brasil, que tiene 17 de los 42 brazaletes de la región.

Iván Lucá, el que abrió la puerta

Antes de 2015 ningún argentino había ganado un brazalete. Lo hizo Lucá, oriundo de Punta Alta, en un No Limit Hold'em de US$1.000 que le dejó unos US$353.000 y que abrió una racha que ya lleva una década.

Sigue tercero en la lista histórica argentina con US$7.466.049 y vive en Londres. Su último cobro en vivo registrado en The Hendon Mob es de octubre de 2024, así que hoy pesa más como referencia que como protagonista del calendario.

Los nombres nuevos que aparecieron en la WSOP 2026

La Serie Mundial 2026 se jugó del 26 de mayo al 15 de julio con 100 eventos de brazalete. El pico argentino llegó en el Evento Principal: Gaspar Fernández cerró el Día 2ABC como líder de todo el torneo con 754.000 fichas, poco más de 300 ciegas grandes.

Duró poco. Fernández cayó en el Día 3 tras un bluff que no funcionó y dos coolers seguidos, y la ilusión regional quedó en manos del colombiano Farid Jattin, que terminó 82° entre 9.208 inscriptos. El título fue para el estadounidense Lucas Jumalon y sus US$10.000.000, en una mesa final que recién se jugó del 3 al 5 de agosto por el acuerdo de la WSOP con ESPN.

Hay otros apellidos para anotar. Yannick Capocetti fue el primer argentino en llegar a una mesa final de la WSOP 2026, noveno en el Evento #16 por unos US$38.000. Juan Roldán y Luciano Macchiarelli asomaron entre los líderes del Deepstack de US$600 y del GGMillion$ de US$10.000, y Mark Lacoste fue uno de los mejores latinos rumbo al Día 4 del Main Event.

María Lampropulos, la mejor jugadora argentina

Lampropulos acumula cerca de US$4 millones en vivo y dos títulos de siete cifras, una marca que muy pocas mujeres alcanzaron. En 2017 ganó el partypoker MILLIONS UK por US$1.255.004 y en enero de 2018 se convirtió en la primera mujer en quedarse con el Main Event del PokerStars Caribbean Adventure, por US$1.081.100.

Empezó a jugar en 2014, estudió administración de empresas y trabajó en recursos humanos antes de dedicarse al póker. Sigue activa, con cobros registrados en junio de 2026, y el brazalete todavía se le escapa.

Dónde ver a las estrellas del póker argentino sin salir del país

El Circuito Argentino de Poker organiza ocho fechas en 2026 por casinos de distintas provincias , y su ranking anual corona al Campeón Argentino de Póker. La quinta fecha se juega del 19 al 24 de agosto, con Main Event de US$500 y High Roller de US$1.000.

El festival anterior, el CAP Royale en el Arena Maipú de Mendoza, dejó a Juan Manuel Hermo como campeón del Evento Principal por US$37.112, mientras Nahuel Mancuello se llevó dos títulos y un subcampeonato en la misma semana.

Rosario sigue siendo la plaza fuerte del país. El City Center recibe la Gran Final anual, que en 2025 ganó Federico Trabucco, y en noviembre de 2025 volvió a albergar el WSOP Circuit en territorio argentino. En Buenos Aires, el Madero Poker del Casino Buenos Aires sostiene el calendario diario y la Master Cup.

Entre los que ya ganaron casi todo y los que recién asoman en Las Vegas, ¿a quién te gustaría ver levantando el próximo brazalete argentino?