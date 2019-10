El Intendente despidió cantando a la Gobernadora tras su visita de campaña pero el tema que eligió fue el menos acertado. "No vuelvas más ya no te quiero ver, no creo más en tu falso amor", cantó el alcalde de Juntos por el Cambio al ritmo de Ráfaga, que avergonzado, evitó cantar el estribillo. Vidal se mostró visiblemente incómoda y hasta se alejó del escenario.