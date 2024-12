Las casas de apuestas deportivas están en un momento de crecimiento imparable. Su implantación a nivel online ha sido clave para llegar a un número mayor de usuarios, lo que ha terminado por propiciar también un catálogo mucho más amplio de eventos en los que poder realizar predicciones. Deportes y competiciones a las que antes era inimaginable encontrar en este ámbito, ahora son muy recurrentes.

A eso también se ha añadido el hecho de que los mercados son mucho más amplios. Se ha pasado de apostar a poco más que el resultado, a poder realizar predicciones de elementos tremendamente estadísticos como, por poner un ejemplo, el número de corners que habrá en un partido de fútbol. Este tipo de opciones suelen venir acompañadas de cuotas muy apetecibles, algo que sirve como reclamo.

Muchos nuevos jugadores, envalentonados por contar con bonos de bienvenida casas de apuestas , acaban lanzándose a estos mercados más estadísticos sin tener un conocimiento profundo del deporte en cuestión. Ese comportamiento es del todo desaconsejable, como explican varias razones que puedes consultar a continuación.

Necesidad de un conocimiento profundo

En estos mercados están englobados elementos que van desde algo tan amplio como los goles a favor de un equipo, hasta el número de veces que va a lanzar a puerta. Todos esos eventos en un partido dependen de detalles específicos como el rendimiento de los jugadores o ciertas situaciones del juego. Si no se conoce bien el deporte, es evidente que estas particularidades serán pasados por alto, por lo que las posibilidades de acierto son menores.

Alta variabilidad

Evidentemente, este tipo de apuesta presenta menor seguridad que una basada en saber quién gana, ya que solo hay que elegir entre tres posibilidades. La posibilidad de que el equipo o jugador sobre el que realicemos la predicción no rinda como se espera siempre está ahí, por lo que el riesgo a no acertar es alto.

Riesgo de pérdidas

El hecho de no conocer el deporte lleva, irremediablemente, a cometer un número mayor de errores a la hora de apostar. Estos se potencian si hablamos de mercados estadísticos, donde el hecho de ver una cuota alta puede llevar al jugador a actuar de forma impulsiva sin ser capaz de calcular el riesgo que está corriendo.

Mayor complejidad

Más allá de los problemas económicos que pueden surgir, lo cierto es que la realidad de no tener información de primera mano sobre la especialidad donde se va llevar a cabo el pronóstico, ya complica mucho las cosas de primeras. Es decir, el usuario puede verse con la imposibilidad de no poder hacer su apuesta al no entender, de forma exacta, qué analiza cada uno de los mercados.

Poca ayuda de la estadística

Muchas personas piensan en apoyarse de la estadística existente para hacer apuestas en estos mercados. Sin embargo, esos datos son una media de las actuaciones previas del jugador o del equipo en cuestión. En pronósticos tan precisos como los que estamos analizando, es altamente probable equivocarse, ya que rara vez el resumen del comportamiento anterior de los protagonistas de la predicción coincide con lo que acaba ocurriendo.