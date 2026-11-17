En un discurso en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), Javier Milei destacó el trabajo del Ministerio de Economía para bajar impuestos, en un mensaje en el que elogió a Luis “Toto” Caputo. “La idea es devolverles para el año 2031 quinientos mil millones de dólares, es decir, lo mismo que tenemos de deuda. Trabajamos activamente para devolverle la riqueza a sus creadores”, dijo.

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Con respecto a la oposición y el riesgo país, remarcó: “La única forma de bajar la tasa de interés es bajando el riesgo país. Para bajar el riesgo país, lo que se necesita es tener equilibrio fiscal, porque si ustedes cumplen con la condición de solvencia intertemporal, inexorablemente el riesgo país va a colapsar. Argentina, como tiene un pésimo historial, hasta que los argentinos no den el paso de dejar atrás a Orcolandia, vamos a seguir teniendo riesgo país. ¿Pero saben qué es lo maravilloso? Que depende de los argentinos. Por primera vez tienen la opción, tienen el partido del Estado con más o menos grado de orco y, por el otro lado, van a tener la opción de la libertad. Eso no lo tuvo nunca”.

A continuación, con vistas a las elecciones del año que viene, Mieli sostuvo: “El 11 de diciembre del 2027, si nosotros logramos ganar en primera vuelta, que va a implicar que nos vamos a quedar con el control de la Cámara de Diputados y vamos a quedar a dos o tres senadores de la mayoría en el Senado, aviso que estamos trabajando en un conjunto de reformas, que todo lo que hicimos, que es enorme, porque hicimos más que en los últimos cien años todos juntos, va a quedar chiquitito. Es decir, se viene un movimiento reformista mucho más profundo que el que hemos llevado hasta ahora”.

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