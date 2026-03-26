“Durante la última semana se multiplicaron las mentiras descaradas, las campañas de difamación y las operaciones mediáticas sobre supuestos conflictos, renuncias y cambios inexistentes en el Gobierno”, indicaron desde la “Oficina de Respuesta Oficial”. Y añadieron imágenes periodísticas a las que tildaron de fakes.

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Lo cierto es que Manuel Adorni sigue en una situación complicada, tanto en lo personal como en lo político. La inclusión de su pareja en un vuelo oficial desató una ola de denuncias que incluyeron la acusación por enriquecimiento ilícito, una casa en un country no declarada y un viaje a Punta del Este abonado por la TV Pública.

Sin embargo, Javier Milei respaldó a su ministro coordinador y aseguró que pelean "contra el statu quo".

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“El Presidente y su Gabinete responden con resultados concretos y hechos irrefutables”, indicaron desde la Oficina de Respuesta Oficial.

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