La turista, de 15 años, denunció que fue abusada sexualmente en la playa cercana al muelle de Miramar por un hombre armado este jueves a la madrugada.

La joven estaba acompañada por otro adolescente cuando fueron interceptados por el agresor, quien portaba un arma blanca y los obligó a tirarse sobre la arena.

Ambos fueron maniatados y, tras simular un robo, el atacante abusó sexualmente de la menor.

La víctima y el otro menor habían salido de un boliche y luego se dirigieron hacia un sector de playa. Allí apareció el agresor que sorprendió a los adolescentes.

Posteriormente, el hombre tomó los teléfonos celulares de las víctimas y los arrojó durante su fuga.

Luego de que el chico lograra desatarse, pidió ayuda y tras ello llegó la policía. La joven recibió asistencia médica y psicológica, mientras la Policía Científica trabaja en la recolección de pruebas y huellas para identificar al responsable.