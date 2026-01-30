Miramar: Una menor denunció que fue abusada en la playa durante la madrugada
Fue sorprendida y atacada por un hombre armado. Estaba junto a otro adolescente, también menor de edad. La policía aún busca al agresor.
La turista, de 15 años, denunció que fue abusada sexualmente en la playa cercana al muelle de Miramar por un hombre armado este jueves a la madrugada.
La joven estaba acompañada por otro adolescente cuando fueron interceptados por el agresor, quien portaba un arma blanca y los obligó a tirarse sobre la arena.
Ambos fueron maniatados y, tras simular un robo, el atacante abusó sexualmente de la menor.
La víctima y el otro menor habían salido de un boliche y luego se dirigieron hacia un sector de playa. Allí apareció el agresor que sorprendió a los adolescentes.
Posteriormente, el hombre tomó los teléfonos celulares de las víctimas y los arrojó durante su fuga.
Luego de que el chico lograra desatarse, pidió ayuda y tras ello llegó la policía. La joven recibió asistencia médica y psicológica, mientras la Policía Científica trabaja en la recolección de pruebas y huellas para identificar al responsable.
