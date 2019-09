Por Walter Albarracín

- Intendentes del Frente de Todos han pedido una Emergencia alimentaria en la provincia de Buenos Aires, ¿es la postura del Frente? ¿qué opina usted?

El Frente Renovador ya tenía planteado con anticipación aproximadamanete hace 4 meses o más, yo presenté el proyecto de ley, para la Emergencia Alimentaria en jubilados, sanitaria, de vivienda. Estamos pensando en pedir una sesión extraordinaria.

Todos estamos de acuerdo en que se debe declarar la emergencia alimentaria para los ciudadanos en general.

- Esto se ha profundizado con el rebrote inflacionario, ¿cómo están los jubilados en el acceso a alimentos y a medicamentos, que forman parte de su canasta básica?

Están pesimamente mal. Recordemos que este mes cobran 12.900 pesos pero si vamos a lo real que cobra el jubilado, se ha endeudado, se ha hipotecado con los préstamos con Anses que le cobran un 48 % de tasa.

El dinero no les alcanza, entonces sacan el préstamo personal de la entidad bancaria, y encontramos jubilados que cobran 2000 o 3000 mil pesos por mes. Endeudados para pagar deudas. O le han sacado el medidor de luz o de gas. O sacan para comprar alimentos porque no tienen dinero.

Y han dejado los tratamentos médicos porque no pueden comprar la totalidad de la medicación. En muchas casos, los jubilados dicen que el médico les manda una pastillita a la mañana y otra a la noche y toma mitad y mitad. En otros casos tienen 5 o 6, y compran 2 o 3. Están sobreviviendo y como pueden.

- ¿Está de acuerdo en subsidiar 100% los medicamentos como propuso Alberto Fernández?

Totalmente, desde el PAMI se puede hacer. Obviamente que hay que reasignar partidas dentro del mismo Pami. Muchos dicen: "Bueno, han dicho que no hay que pagar las Leliq". No, fue una metáfora que es que "¿se paga tantos de intereses de Leliq y no podemos darle los medicamentos gratuitos a los jubilados?".

Sí se le puede dar la medicación gratuita, que es una forma de ponerle dinero en el bolsillo a los jublados porque es plata que no van a gastar.

- ¿Cómo es la dinámica dentro del Frente de Todos, se dialoga, se consultan, en este momento de cara a las generales?

Están los tres equipos trabajando mancomunadamente, del Frente Renovador, de Unidad Ciudadana y de Alberto Fernández. En las distintas temáticas sociales, económicas y sanitarias donde se hace un único documento, donde cada uno aporta ideas y propuestas para tener después del 27 de octubre decisiones a tomar.

- En las últimas medidas los jubilados no habían sido tenidos en cuenta, pero el aumento del Salario mínimo vital y móvil también impacta, ¿es insuficiente?

Es un anuncio un tanto estridente. La ley de movilidad establecía que aquellos que tenían los trenta años de aporte van a cobrar el 82%. Si aumenta el mínimo vital y móvil, automáticamente lo tienen que trasladar. No es que le están dando un bono, un adicional porque se solidarizaron. Porque es discriminatorio, tenemos jubilados de primera y de segunda.

Pero, insisto, esta medida no es de bondad por parte del gobierno, es por ley. El 82% de los 16.500 de mínimo vital y móvil está dando esa diferencia.

Este gobierno ha demostrado que para ellos los jubilados no han existido, ni el año pasado como cuando se disparó la inflación ni este año cuando se disparó el dólar

- ¿Qué es lo urgente para abordar en un gobierno eventual del Frente de Todos?

Aumentar las jubilaciones en el equivalente de poder adquisitivo que han perdido, que es casi un 20%. Después ir en el tema medicamentos gratuitos y luego seguir tomando otras medidas como las tarifas sociales que no existen.

Porque aquel jubilado que se pasó de los 300 kw en gasto de luz tiene que pagar la tarifa normal. O en 150 m3, en gas. Es mentirosa la tarifa. Las tarifas deben ser realmente sociales para este sector, que las puedan pagar no que tengan que padecer a ver que es lo que van a hacer si comen o pagan la luz o el gas.

- Acerca de esta expectativa que están generando, ¿con qué se van a encontrar en el gobierno, van a poder cumplir?

Cuando estoy con los jubilados, se los digo. El viernes estuvimos en La Plata con presidentes de distintos centros de jubilados y fui sincera: si ustedes piensan que gana Alberto Fernández y que los jubilados se van a ir a 50 mil pesos por mes, serían mentirle. Es imposible poder pagarle lo que un jubilado merecería estar cobrando porque además tenemos tantos jubilados con haberes mínimos. Porque cuando fueron trabajadores, las empresas le pagaron sueldos muy bajos. Hoy un trabajador que gana 25 mil pesos se van a jubilar con un haber mínimo.

Lo que hay que establcer son prioridades a ver cómo los podemos beneficiar para que pueden tener plata en el bolsillo. Una forma es tarifas sociales reales, aumentarle la pérdida del poder adquisitivo, cambiar la fórmula de movilidad y darle medicamentos gratuitos.

No es algo fácil que se haga de la noche a la mañana, pero por lo menos las primeras medidas serán ponerle un poco de plata en el bolsillo en los jubilados y a los trabajadores para reactivar el consumo en una economía que hoy está parada.

- ¿Creen que van a mantener el caudal de votos? ¿Le ofrecieron algún cargo para el próximo Ejecutivo?

Yo soy diputada por dos años más. Fue muy claro Sergio Massa, nuestro líder: hasta después del 27 de octubre no se habla de ningún cargo. Tenemos que concentrarnos en la campaña, en ver cómo ayudamos a la gente y salir de la crisis.

La gente nos va a seguir acompañando, vieron un cambio. Creen en nuestro candidato Alberto Fernández, en Axel Kicillof y Sergio Massa. Se armó un hermoso equipo que está comprometido con la gente, el país y no con las candidaturas.