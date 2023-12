El Arzobispo de La Plata, Monseñor Gabriel Mestre, encabezó un brindis que compartió con la prensa local en ocasión de la proximidad de las fiestas de Navidad y fin de año. El encuentro se llevó a cabo durante el mediodía de este lunes y previo al brindis oficial compartió una rueda de mates con los reporteros presentes.

En un clima distendido dialogó con los periodistas y recordó su trabajo como Obispo en Mar del Plata y habló sobre el contexto nacional. Luego de oficiar el brindis junto a la veintena de periodistas que fueron parte de la reunión, se tomó unos minutos para responder preguntas y brindar notas. En diálogo con LaNoticia1.com el Arzobispo brindó su opinión sobre temas de política nacional y dejó un mensaje a la comunidad de cara a la Noche Buena.

Luego de una ronda de mates, Mestre brindó saludando a cada uno de los periodistas.

La Vicepresidenta plantea la posibilidad de la baja en la edad de imputabilidad, desde la experiencia que tiene usted trabajando en territorio y conociendo la realidad de los pibes en los barrios vulnerables, ¿considera que la punibilidad es una solución al problema de la inseguridad?

“No soy un técnico, pero por lo que he leído, lo que he recorrido y lo que he hablado, no estoy de acuerdo; y en este sentido es el pronunciamiento de las comisiones episcopales de la Conferencia Episcopal Argentina”, explicó al tiempo que agregó: “Creo que ante la realidad de la violencia y la inseguridad, que es un tema que daña porque a veces es pobre contra pobres, hay que buscar caminos, pero que no irían con este tema de la baja”. Al respecto concluyó: “Hay que pensar en la inclusión, en lo educativo, en un sistema correccional, en el caso de menores, adaptado a las circunstancias, que pueda propiciar claramente una saludable reinserción”.

El arzobispo brindó notas a la prensa luego del brindis.

Lo escuchábamos recién hablando de la paz social ¿Cómo ponerle otra mejilla cuando la respuesta del Estado es ‘El que las hace, las paga’”?

“El tema de poner la otra mejilla es un mandato evangélico, pero que no se condice con un legítimo pedido de justicia, digamos. Como que las dos cosas van de la mano” dijo y explicó: “A veces se entendió mal esto de poner la otra mejilla, incluso hasta en cuestiones domésticas”. Y en esa línea profundizó: “Una mujer que era maltratada y sufría violencia de género por parte de su esposo no podía separarse porque estaba casada por iglesia y porque tenía que poner la otra mejilla, lo cual es una aberración”.

“Entonces, esto llevado al ámbito más social, más de lo que tiene que ver con estas cuestiones, significa una actitud de respeto por el otro, no de volver con la misma moneda”, se explayó. Y cerró el tema concluyendo: “pero claramente sí hacer un planteo de justicia que reaccione ante aquellas cuestiones que claramente no están de acuerdo con el bien común y la inclusión que todos los argentinos y argentinas nos merecemos”.

Un mensaje para los bonaerenses en este contexto socioeconómico tan difícil que atraviesa el país.

“Bueno, propiciar la cultura de la paz, a pesar de las complicaciones a las que vos hacías referencia y otras que a veces acontecen en el seno de una familia, a veces hay personas que están peleadas, a veces hay el dolor por la pérdida de un ser querido, hay una situación de enfermedad grave. A pesar de todo, los que son creyentes, abrir el corazón a Jesús para que Él realmente pueda hacer paz en la vida de cada persona”, dijo y continuó: “Y quienes no son creyentes, que el espíritu de la Navidad pueda ayudarlos a sacar lo mejor de sí y construir una sociedad más justa, más fraterna y en paz”.