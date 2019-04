Fiel a su estilo, Guillermo Moreno volvió a sorprender con sus expresiones públicas. Esta vez en una suerte de sincericidio, aseguró que los compañeros que quieran "vivir de lo ajeno", deben hacerlo "pero con códigos".

La declaración fue realizada en un acto que se llevó a cabo a principios de abril en la localidad de Laferrere, partido de La Matanza, y cuyos anfitriones fueron los dirigentes políticos locales Fabián Zeta y Daniel Contreras.

El ex funcionario de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner lanzó una polémica frase respecto de los valores del movimiento: "Si algún muchacho quiere vivir de lo ajeno, bueno, vive de lo ajeno, pero con códigos".

Casi justificando la acción delictiva, el candidato a presidente, agregó: "No me robés una billetera y me dejés a la señora tirada con una fractura de cadera para que… tiene 60 años y cuando se recupera tiene 85. ¿cuál es la gracia de eso?".

Moreno además les pidió a sus compañeros de partido que tomen las palabras del papa Francisco y pregonen los conceptos de "misericordia, solidaridad y perdón", porque son "tres principios ordenadores" para la sociedad.