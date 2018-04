pannyfunny: RT @OnlyJinHwan_JAY: 🍊 #인천페스타 Incheon Festa 🦄 #iKON #withiKONIC #JINHWAN #뿌요 #거난영 #아이콘 #김진환 #진환 #지난 https://t.co/oIJ2vQSLtg

cclaudiad5: o melhor da festa foi ter estado com a pisco, que bom

GCobain_: RT @jessicambrosio: quando eu vejo os jovens indo pra festa 3 dias seguidos e fico pensando como eles aguentam https://t.co/O8Iyi4BsSX

sadanan95: RT @OnlyJinHwan_JAY: 🍊 #인천페스타 Incheon Festa 🦄 #iKON #withiKONIC #JINHWAN #뿌요 #거난영 #아이콘 #김진환 #진환 #지난 https://t.co/oIJ2vQSLtg

poohandmem: RT @WP961022: [#김한빈] 20180414 함께 걷자 인천 페스타 (INCHEON FESTA) B.I (비아이) focus @ 송도 펜타포트 진행자 분에게 꾸벅꾸벅 인사하는 예의 바른 한빈이 (20m 29s) 4K FULL VER.…

SanMarcoPiazza: RT @veneziaunica: In attesa della grande festa della #suezo2018 in Piazza San Marco pronte le medaglie per tutti i partecipanti! E per i no…

by_anabanana: RT @isaa_sterchille: Melhor festa pqp

justbejoyfulid: Aww kenbin(?) ㅋㅋㅋ . - 180414 Incheon Festa - . . . Cr as watermarked #JBJ #justbejoyful… https://t.co/K0bUWTjgta

inesteixeira220: RT @ocunha07: só acho que estás a fazer muito a festa .. ainda te vai correr mal 🤔 https://t.co/6QH6P6Vbs8

aldoferriconi: Festa!!!!!! https://t.co/V6FecAasqh