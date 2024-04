“Abajo la Ley de Bases contra los trabajadores, no a la reforma laboral”, será uno de los principales lemas que los movimientos piqueteros llevarán el lunes al Congreso para oponerse a la nueva ley ómnibus impulsada por el oficialismo tras el fracaso del proyecto anterior.

“La convocatoria para pedirle a los diputados que rechacen la Ley Bases incluye a movimientos sociales, sindicatos combativos, asambleas barriales, partidos políticos de izquierda, organismos de derechos humanos, entre otros”, indicaron desde el MST.

Y añadieron : “Nos convocamos porque no estamos de acuerdo con esta Ley Bases que va en contra de los trabajadores, que avala la reforma laboral. El Presidente Javier Milei desestima la marcha que encabezaron los estudiantes universitarios y que nosotros acompañamos; y que ahora dice que no le importa si los diputados votan o no la Ley Bases, ‘total yo voy a hacer lo que quiero’. A este Presidente hay que decirle que todo tiene un límite. Ya se le cayó un el proyecto de ley anterior y van hacia una ley con muchas dificultades y con un pueblo movilizado que le dice abajo a la Ley Bases”.

A su vez, Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero indicó: “El lunes vamos con todo esperando una reacción de la CGT porque acá hay una reforma laboral contra los derechos de los trabajadores. Vamos a pedir con fuerza que los diputados no voten ese proyecto de ley que va contra los intereses del pueblo y los más vulnerables”.