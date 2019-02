"Este Gobierno ha cometido errores garrafales. No da pie con bola. Cada vez la gente está peor. Cada vez tenemos más deuda", sostuvo Hugo Moyano en declaraciones televisivas.

Y agregó: "Están endeudando a las generaciones futuras. La gente pasa necesidades extremas, y los jubilados ni hablar".

En ese sentido, aseveró: "No han hecho nada para que mejore algo en el país, sino todo lo contrario. Es peor la situación que cuando gobernaba Menem, porque los sectores más sensibles de la sociedad están pasando momentos muy difíciles".

"La gente que gobierna, empezando por el Presidente (Mauricio Macri), no han vivido momentos de necesidades entonces no entienden, por eso es fácil opinar con el estómago lleno. No hay sensibilidad en el Gobierno", finalizó.