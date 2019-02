"No hay posibilidad de ver una mejora, sino todo lo contrario. La situación no va a mejorar" con Macri, sostuvo Hugo Moyano.

"El Presidente dice 'buen día' y tenés que preparar el paraguas", añadió en declaraciones televisivas.

Además, arremetió contra todo el Gobierno: "La perversión es cuando ellos saben que están haciendo daño a los sectores más sensibles de la sociedad y siguen con este proyecto".

Y agregó: "Es cada vez peor la situación".

"Macri no debe ignorar, y no puede ignorar, la realidad. Él ve números, pero no ve a la gente, y eso hace que la gente tenga cada vez más malestar", dijo Moyano.

"No tienen capacidad para gobernar. Todo lo que ha hecho va en contra de lo que dijo", señaló.

"Con Cristina peleábamos por bajar el mínimo no imponible de Ganancias, con Macri peleamos para llegar a fin de mes", concluyó, reiterando su apoyo a la candidatura a la ex Presidenta.