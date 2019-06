"Es un discurso absurdo, que no tiene nada que ver en la realidad. Es gente que no sabe absolutamente nada", señaló Hugo Moyano. Y añadió: "¿Cómo va a hablar de este tema en el Día de la Bandera?"

"Si hiciese el 10% del esfuerzo que hacen los trabajadores de transporte no diría las cosas que dice. Si me tiene que meter preso, que lo haga. Pero yo no voy a hacer nada en contra de los trabajadores. Si me tienen que matar, también", sostuvo el líder gremial en declaraciones televisivas.

Además, advirtió que "el Gobierno ya empezó con la flexibilización laboral". Y señaló que desde el Sindicato de Camioneros "no aceptamos que le quiten derechos a los trabajadores. (Mauricio Macri) está obsesionado porque no puede creer que haya alguien que le diga que no".

"La inflación es producto de la incapacidad de este señor, de todas las mentiras que dijo", finalizó Moyano.