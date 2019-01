Natacha Jaitt apuntó contra el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, a quien acusó abiertamente de encubrir al director de cine y responsable del Polo Audiovisual de ese distrito, Pablo Yotich, y al empleado de esa dependencia Maximiliano Giusto, ambos denunciados por haberla violado en un departamento de Capital Federal.

"Sentíme @gustavomenendez, sacalos debajo de tu cama corrupta a los violines tuyos, que mañana cuento mi declaración", escribió la modelo a través de su cuenta de Twitter. Este miércoles, la conductora de radio ratificó la denuncia en los Tribunales porteños donde denunció que los dos empleados del jefe comunal la "doparon y violaron".

En la justicia, Jaitt explicó que el encuentro al que fue convocada tuvo la intención de hablar de una propuesta laboral que consistía llevar el programa Titanes en el Ring a Merlo. Resulta que su padre ya fallecido, Alberto, formaba parte del ciclo televisivo, y Natacha mantiene un vínculo con Paulina Karadagian, hija del famoso luchador.

"Yotich me pidió juntarme con él para llevar Titanes en el Ring a Merlo. Me pidió juntarme con él para hablar de eso y llevarle la propuesta al intendente Menéndez. No me importa si él es K o es Pro. El tema es que a mi me violaron. Y no me importa a que partido político responde el grupo de personas que a mi me violó", remarcó Jaitt.