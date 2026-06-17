Naturgy: Consejos para introducir la eficiencia energética en el consumo de gas natural
Para los meses de mayor demanda, la empresa compartió una serie de recomendaciones sobre eficiencia energética para que los usuarios puedan ahorrar gas y, al mismo tiempo, cuidar el medio ambiente.
Naturgy brindó herramientas prácticas que le permiten a los clientes optimizar sus
consumos de gas natural sin resignar confort en sus hogares, entre las que se destaca el
simulador de consumo. Mediante sus canales oficiales, la compañía promueve una guía de
buenas prácticas enfocada en los tres pilares del consumo doméstico:
1. Calefacción residencial eficiente
● Regular la temperatura: mantener los ambientes calefaccionados a una temperatura
constante de entre 18°C y 20°C durante el día. Cada grado que se incrementa el
termostato genera un aumento estimado del 7% en el consumo de gas natural.
● Evitar filtraciones: el uso de burletes en puertas y ventanas es una solución eficiente
recomendada para evitar pérdidas de calor y optimizar el rendimiento de las estufas:
siempre con las ventilaciones correspondientes a la normativa vigente.
● Ventilación controlada: para renovar el aire de los ambientes de manera eficiente, la
empresa sugiere abrir las ventanas de 5 a 10 minutos al día.
2. Optimización en el uso del agua caliente
● Regulación directa: setear la temperatura del agua directamente desde el artefacto
(calefón o termotanque), evitando la práctica ineficiente de calentarla al máximo para
luego tener que mezclarla con agua fría.
● Cuidado del piloto: mantener encendido el piloto de los artefactos de agua caliente
cuando no se están utilizando representa un consumo pasivo innecesario que puede
evitarse de forma directa.
3. Consumo inteligente en la cocina
● Revisión de la llama: una combustión limpia y eficiente se reconoce visualmente por una
llama de color azul estable; las tonalidades amarillas o anaranjadas son indicadores de un
funcionamiento deficiente (que puede derivar en accidentes por inhalación de monóxido
de carbono) y un consumo de gas más elevado.
● Uso del horno: dado que el horno equivale al consumo aproximado de tres hornallas
encendidas de forma simultánea, es recomendable utilizarlo con moderación, evitar abrir
la puerta durante la cocción para no perder temperatura y apagarlo unos minutos antes
de finalizar para aprovechar el calor residual del artefacto. Y nunca usar el horno para
calefaccionar en tanto es ineficiente y altamente peligroso por el riesgo de acumulación
de monóxido de carbono.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión