Naturgy brindó herramientas prácticas que le permiten a los clientes optimizar sus

consumos de gas natural sin resignar confort en sus hogares, entre las que se destaca el

simulador de consumo. Mediante sus canales oficiales, la compañía promueve una guía de

buenas prácticas enfocada en los tres pilares del consumo doméstico:

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1. Calefacción residencial eficiente

● Regular la temperatura: mantener los ambientes calefaccionados a una temperatura

constante de entre 18°C y 20°C durante el día. Cada grado que se incrementa el

termostato genera un aumento estimado del 7% en el consumo de gas natural.

● Evitar filtraciones: el uso de burletes en puertas y ventanas es una solución eficiente

recomendada para evitar pérdidas de calor y optimizar el rendimiento de las estufas:

siempre con las ventilaciones correspondientes a la normativa vigente.

● Ventilación controlada: para renovar el aire de los ambientes de manera eficiente, la

empresa sugiere abrir las ventanas de 5 a 10 minutos al día.



2. Optimización en el uso del agua caliente

● Regulación directa: setear la temperatura del agua directamente desde el artefacto

(calefón o termotanque), evitando la práctica ineficiente de calentarla al máximo para

luego tener que mezclarla con agua fría.

● Cuidado del piloto: mantener encendido el piloto de los artefactos de agua caliente

cuando no se están utilizando representa un consumo pasivo innecesario que puede

evitarse de forma directa.

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3. Consumo inteligente en la cocina

● Revisión de la llama: una combustión limpia y eficiente se reconoce visualmente por una

llama de color azul estable; las tonalidades amarillas o anaranjadas son indicadores de un

funcionamiento deficiente (que puede derivar en accidentes por inhalación de monóxido

de carbono) y un consumo de gas más elevado.

● Uso del horno: dado que el horno equivale al consumo aproximado de tres hornallas

encendidas de forma simultánea, es recomendable utilizarlo con moderación, evitar abrir

la puerta durante la cocción para no perder temperatura y apagarlo unos minutos antes

de finalizar para aprovechar el calor residual del artefacto. Y nunca usar el horno para

calefaccionar en tanto es ineficiente y altamente peligroso por el riesgo de acumulación

de monóxido de carbono.

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