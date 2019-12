Quilmes:

Con motivo de las fiestas navideñas, se organizó la visita de Papá Noel al Centro de Estimulación Temprana que funciona en el CIC La Paz. Así, los niños y las familias que asisten a la institución recibieron la sorpresa, que estuvo acompañada de la entrega de juguetes y obsequios donados por la comunidad. El Centro de Estimulación Temprana es un espacio de contención para niños que muestran dificultades de aprendizaje, motoras, afectivas y de lenguaje, entre otras.

San Fernando:

El Municipio de San Fernando junto a la Fundación de Marcelo Tinelli organizó una jornada muy especial para los chicos de los Jardines Maternales y Centros Educativos Integrales Municipales (CEIM). El legendario Papá Noel visitó a los más pequeños, repartió regalos y compartió un inolvidable momento. Los alumnos de los CEIM recibieron de regalo estuches dibujo con lápices, crayones y acuarelas. En tanto, los niños de los Jardines Maternales recibieron juegos de masa y coloridos marcadores.

Navarro:

Niños y familiares, disfrutaron de un cálido momento junto a Papá Noel. Organizado por el Municipio de Navarro, se llevó a cabo un encuentro navideño en la rotonda de la Plaza San Lorenzo, donde niños y mayores, disfrutaron del encuentro con la figura de Papá Noel, quien se llenó de cartas con pedidos de los más pequeños.

9 de Julio:

Recorre las calles de Nueve de Julio un Papá Noel que regala sonrisas, cariño, golosinas y amor a los niños. Con su trineo se paró en Plaza Belgrano y cosechó afectos y le sacaron muchas fotos mientras regala bolsitas de caramelos. Hoy repartió cerca de 250 de esa bolsitas que armó su mujer. Raúl Ramírez contó a Cadena Nueve junto a su mujer, Catalina – Cati- Pïnedo que la idea tiene varios años y que lo hacen de corazón y ‘a pulmón’ y la colaboración de algunos vecinos y comercios.

Olavarría:

El Servicio de Pediatría del Hospital Municipal "Dr. Héctor M. Cura" recibió a Papá Noel. Además, se hicieron presentes integrantes de Artedanza y la Biblioteca Popular Del otro lado del Arbol. Juntos dedicaron la mañana a alegrar a los pequeños que se encuentran atravesando una situación en la que necesitan afecto y contención.

Las Flores:

Como todos los años, y para alegría de los niños que concurren a los Centros de Promoción Comunitaria, esta mañana los visitó Papá Noel colmado de regalitos y golosinas para todos. Caritas con mezcla de felicidad y sorpresa le dieron el marco festivo y navideño a esta visita inesperada y muy grata. Fue parte de la recorrida el secretario de Desarrollo Social y Educación, Prof. Julio Hemmen; quien llegó al Centro Norte-Amparo Materno Infantil y al Jardín Maternal “Eva Perón”, acompañado por el intendente municipal, Ing. Alberto Gelené.

Zárate:

Por cuarto año consecutivo, Toyota festejó la Navidad con los chicos de la comunidad. Toyota Argentina, junto con SMATA, invitó a más de 600 chicos de clubes, escuelas deportivas y comedores de Zárate, Campana y Lima a vivir todas las emociones de una Navidad. El encuentro se desarrolló en el Centro de Visitas de la compañía, un espacio creado para fortalecer los lazos que unen a la automotriz con la comunidad. Además, todos los chicos disfrutaron y aprendieron con un espectáculo circense de "La Circoneta".

Morón:

Este martes 24 de diciembre, los niños y las niñas que tengan que viajar en la Línea 216 se encontrarán con una sorpresa que, de a poco, se está convirtiendo en tradición para la región oeste. El interno 328, conducido por Ariel Morelli, estará acondicionado especialmente para hacer vivir una Navidad ambulante a los pasajeros. Desde las 6.30 de la mañana hasta las 14, durante todo el turno, Ariel estará vestido de Papá Noel al volante y tendrá la colaboración, para el reparto de los regalitos, de su hijo más chico. La empresa le da un recorrido especial, en el que mezcla todos los ramales para que el trayecto incluya a todos los barrios posibles.

General Alvear:

Como todos los años Papá Noel repartirá caramelos en la Plaza Principal. Minutos después del brindis estará, como todos los años, repartiendo caramelos a los niños. Un lindo gesto que se repite.

Chivilcoy:

Como todos los años, la Juventud Peronista realizará este martes 24 de diciembre, el tradicional recorrido por los barrios de la ciudad de Papá Noel, encabezando una caravana, con el trineo y la festiva canción de Navidad, repartiendo caramelos y puflitos. La actividad comenzará a partir de las 11.00 hs., donde saldrá Papá Noel junto a la JP desde la sede del Partido Justicialista hasta las 13 hs., y retomará desde las 14 hs., hasta que baje el sol.

San Andrés de Giles:

Una verdadera multitud se dio cita ayer por al tarde en la Plaza San Martín que se vistió de luces y albergó a casi setenta emprendedoras y emprendedores que tuvieron así la posibilidad de nostras sus productos. No faltó la música, no faltó la danza y por supuesto no faltó Papa Noel quien llegó a la feria en un carro lleno de luces haciendo las delicias de los mas chiquitos.

Florencio Varela:

Tal como fue anunciado, anoche se cumplió la primera jornada del denominado “Paseo Navideño”, una ampliación de horario en los locales comerciales del casco céntrico. Ayer, la actividad comercial de la zona de la peatonal y adyacencias se extendió hasta la medianoche, con números artísticos, radio en vivo y Papá Noel, que se fotografió con todos los niños que se le acercaron.

Mar del Plata:

Con motivo de la celebración navideña, la Municipalidad presentó el tradicional árbol en Plaza San Martín frente a miles de niños y niñas de la ciudad que se convocaron a depositar su carta para Papa Noel en el buzón más antiguo de Argentina, emplazado recientemente. En total, hasta el miércoles pasado, se recibieron más de 7 mil cartas que ya fueron respondidas y mediante un convenio con el Correo repartidas en forma gratuita.

La Plata:

El clima de la Navidad ya comenzó a alegrar a los pequeños pacientes que se encuentran internados en el Hospital de Niños “Sor María Ludovica” porque ayer Papá Noel, el payaso Leo y sus ayudantes repartieron cientos de juguetes con los que se pretendió renovarles el deseo lúdico.

Dolores:

El Hospital El Dique y el Club Romerense fueron dos de los sitios donde pediatras y clínicos se vistieron de rojo y blanco para repartir alegría Médicos de la Región tomaron la iniciativa y, con ayuda de otros trabajadores de la salud, vecinos y hasta pacientes, se ocuparon de que a ningún niño, niña o adulto bajo su atención les faltara un presente para estas fiestas.