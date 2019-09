El subsecretario de Producción local, Leonardo Ruggiero, lanzó críticas sobre la contribución del Puerto de Necochea a la ciudad. Pidió que la actividad económica que genera sea retribuida en el distrito que posee esa ventaja comercial.

“El Puerto debe ser responsable de contribuir con la ciudad, porque no puede ser que las ciudades con puerto tengan la riqueza de tenerlo pero también la desventaja, porque así planteado es la mayor fortaleza y al mismo tiempo la mayor debilidad”, afirmó el funcionario a la radio Nexo 90.5.

“Pasan 250.000 camiones por año y el desgaste de la infraestructura la tiene que pagar el vecino con sus tasas municipales. No es justo” resaltó Ruggiero. “Claramente el sector que más mueve es el Puerto, pero no para la ciudad”, subrayó el subsecretario de Producción.

También apuntó contra los productores agropecuarios al asegurar que “si los exportadores fueran tan cuidadosos no dejarían que el Puerto haga el festival que hace cada vez que viene una elección. Y me refiero a las millonarias campañas políticas de lo cual no hacen ni un comentario. Ni uno he escuchado enojado con eso”.

“La ventaja de tener un Puerto como el nuestro tiene que ser para todos. Y tiene que trabajar en conjunto porque está dentro de una ciudad que se llama Necochea en este caso” enfatizó el funcionario.