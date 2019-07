El ex Ministro de Economía de la Nación durante la gestión de Néstor Kirchner y actual candidato a presidente de Consenso Federal, Roberto Lavagna, impulsa una campaña en Twitter para relanzar su figura.

Desde el espacio lograron instalar este lunes el hashtag #NiMacriNiCristina como forma de apuntalar la candidatura del economista y rápidamente se transformó en una de las tendencias de las redes sociales.

Los millones de argentinos que no quieren volver al pasado ni seguir con este presente frustrante no deben dejarse engañar: en la PASO no se elige presidente, se fortalece a la fórmula que uno quiere que gane. Si soñás con un país #NimacriNiCristina, tenés alternativa!

— Roberto Lavagna (@RLavagna) July 22, 2019