El aumento del precio del crudo y las variaciones del dólar en la última semana presionan el precio de los combustibles. En este contexto, las productoras de petróleo no integradas vaticinan un nuevo incremento de la nafta.

En este sentido, el Gobierno que acaba de lanzar un plan de precios cuidados ahora deberá controlar que la suba de los combustibles no se traslade a los precios vía el transporte. No obstante, el programa de Mauricio Macri no termina de ponerse en marcha, ya que aún no se encuentran en la realidad las medidas presentadas.

Más allá de eso, las petroleras volverán aumentar el precio de los combustibles en mayo, y ya anticipan que las naftas deberían costar un 10% más.

Los incrementos en el valores de los combustibles no dan tregua al bolsillo y, además, termina trasladándose como costo al resto de la economía. Los analistas ya prevén que no dará resultados el plan del Presidente y que la inflación seguirá siendo alta en los próximos meses.