El presidente Mauricio Macri brindó un discurso a 25 años de la Reforma constitucional, la última de la Carta magna, en un acto conmemorativo en la ciudad de Santa Fe, sede de la Convención de 1994.

"En estos días dificiles algunos pueden pensar que es un capricho hablar de la Constitución, un lujo para hablar en otro momento. Es el momento justo. Nuestra Constitución se trata de valores", remarcó el mandatario ante legisladores, jueces de la Corte y exconvencionales constituyentes.

El presidente elogió el rol de la Convención del 94. "Cuando llegó el momento de adaptarse a nuevos desafíos, hubo una generación valiente que se animó a construir algo diferente. Fue una apuesta a nuestra madurez, a la institucionalidad, a nuestro sistema electoral para que sea más representativo, un reconocimiento a la diversidad", destacó.

"Aprendimos y crecimos en los últimos años, sufrimos crisis muy graves pero nunca dudamos de la democracia. Se convirtió en nuestra identidad y en nuestra esencia. La democracia es una forma de vivir y relacionarnos", señaló.

Asimismo, Macri aseguró que "hoy se respira libertad y hay transparencia. Siempre sobre la mesa está la verdad, hoy no hay abuso de poder, a mayor poder mayor humildad". También resaltó que en la actualidad "no hay imposición de ideas ni castigo a los que piensen distinto. Los argentinos queremos vivir en democracia republicana con instituciones respetadas. No hay mejor manera de defender la Constitución que acatarla, no atacarla".

"Cuando hablamos de acatarla, es no solo declamando la libertad de prensa, sino dando la cara, dejando que los periodistas pregunten lo que quieran sin presiones. Nunca querer influir en las decisiones de los jueces ni infuir en el voto de los legisladores. Acatarla es que todos somos iguales ante la ley", señaló.

Y agregó: "La Constitución está viva en la medida que la respetemos no como una guía sino como una verdadera forma de vivir y para mantener una buena convivencia".