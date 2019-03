Este sábado, un grupo de militantes de Cambiemos fue atacado en el barrio La Loma, de Gregorio de Laferrere, en el partido de La Matanza, mientras llevaban adelante un timbreo encabezado por el concejal Lucas Córdoba. Cinco hombres descendieron de un Chevrolet Corsa gris increpando a los jóvenes que realizaban los habituales contactos con los vecinos y los obligaron a retirarse al grito de: "No se puede caminar por acá con esas remeras".

Córdoba fue golpeado en su espalda con un hierro al tiempo que las chicas del grupo se refugiaron en una casa desde la que pudieron llamar a la Policía. Los agresores fueron aprehendidos en las inmediaciones de la agresión por personal de la Comisaría Distrital Este Primera y permanecerán detenidos al menos hasta el lunes, cuando se espera la intervención de la Unidad Fiscal N°2 que dispuso actuaciones por amenazas agravadas, lesiones y resistencia a la autoridad.

LaNoticia1.com dialogó con el concejal agredido, quien relató lo sucedido: "Estábamos organizando un timbreo, como todos los fines de semana en la localidad de Laferrere, junto al equipo de la Juventud Pro. Venía todo tranquilo hasta que aparecieron unos tipos desde un auto y empezaron a increparnos. A veces suele pasar que te insulten, nosotros no le dimos bola, pero los tipos se cruzaron directamente y se pusieron al lado de la militancia a provocarnos".

Según el joven de 28 años, el grupo de timbreo intentó "evitar cualquier tipo de confrontación" pero todo fue en vano. "Nos cruzamos de vereda y no respondimos a los insultos para que se dejaran de jorobar. Por lo general, cuando sos indiferente a esas actitudes no continúan con la agresión, pero esta vez no fue así. Habremos hecho una cuadra y apareció uno de estos sujetos que se bajó del auto con un fierro y nos gritó que la gente del Pro no podíamos estar en el barrio", contó.

"Nos gritaron para que nos sacáramos las remeras del Pro y ahí agredieron a dos chicos para que se la saquen. De hecho a uno de los chicos le rompieron hasta su propia ropa. Luego empezaron a increpar a las chicas del grupo para que también se sacaran la remeras. Las chicas se las sacaron y de hecho una, que es mi pareja, tuvo que quedar en corpiño porque no tenía nada abajo", detalló el presidente de Jóvenes Pro La Matanza, quien se llevó la peor parte.

De acuerdo a la denuncia del vicepresidente 2do de Jóvenes Pro Buenos Aires, cuando los agresores avanzaron sobre las chicas y su novia decidió interceder y recibió una brutal paliza. "A pesar de que nuestras compañeras se sacaron las remeras y de que por el miedo mi pareja quedó en corpiño, el tipo del fierro igualmente seguía violento. Ahí yo me metí en el medio y me pegó un fierrazo en la espalda. La saqué barata porque no me dio en la cabeza", precisó.

"Ahí los chicos empezaron a correr, algunos corrieron más de una cuadra mientras que otros nos quedamos ahí tratando de que se calmaran a pesar de los golpes. Cuando nos reencontramos con los chicos apareció nuevamente este tipo pero acompañado con otro chabón más. Ahí los chicos directamente se desesperaron, comenzaron a gritar y a pedir ayuda, hasta que unos vecinos nos abrieron las puertas y entramos a sus casas para refugiarnos", recordó.

"Una chica, que es referente de Laferrere, terminó corriendo para otro lado y metiéndose en la casa de otra vecina. Ella además es referente de la Anses de Isidro Casanova, que como todos los funcionarios, estaba haciendo el timbreo junto a nosotros. En ese momento llamamos al 911, vino la Policía y le pasamos la patente de estos tipos, por lo que de inmediato salieron a buscarlos. Allí pudieron encontrarlos y los detuvieron, afortunadamente actuaron muy rápido", agregó.

Para Córdoba, la agresión tuvo "intencionalidad política": "Yo no sé si el ataque fue casual o fue premeditado pero que hubo intencionalidad política, de eso no me cabe duda. El discurso que tuivieron estos tipos durante toda la tarde fue que el Pro no podía caminar ese barrio, que La Matanza era peronista y que nos teníamos que ir. El hecho de que te sigan 4 o 5 cuadras en un auto y luego vuelvan con más gente, te hace pensar que sí hubo intencionalidad política".

"Hicimos la denuncia y declaramos con todos los chicos. A los agresores los detuvieron rápidamente y nos avisaron que hasta el lunes van a permanecer detenidos", dijo el edil, quien contó que "hasta el momento, ninguna autoridad del gobierno municipal de Verónica Magario se comunicó para repudiar el hecho o ponerse a disposición". Además advirtió: "Nosotros vamos a seguir y no nos vamos a dejar amedrentar por este tipo de actividades delictivas".

Por último, en declaraciones a LaNoticia1.com, Córdoba sostuvo que "esto es una demostración de que La Matanza necesita cambiar, de que hay gente que está muy nerviosa y que quiere seguir con el modelo de clientelismo y sometiendo a los vecinos. Nosotros no nos vamos a dejar amedrentar por este tipo de agresiones". "Así como estos tipos quedaron detenidos, siempre que haya este tipo de ataques vamos a salir a repudiarlos y hacer la denuncia que corresponde", concluyó.