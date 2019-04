"No vamos a intentar hacer ver lo que no es. No vamos a utilizar Bots para distorsionar la realidad o Trolls para convulsionar la realidad. No vamos a difamar o mentir", indica el manifiesto, que hace un tiro por elevación a la política de campaña que viene utilizando el macrismo.

El documento fue coordinado por la referente y concejal de Avellaneda por el Frente Renovador Mónica Litza, y busca repudiar la utilización de información sobre la vida privada de cualquier candidato y asume el compromiso de desarrollar una campaña en la que la agenda de género sea un pilar fundamental en el desarrollo de las propuestas.

En el marco de la presentación, Litza manifestó la importancia de que esta medida la comparta todo el sistema polí­tico y también los gigantes de la información como Google, Facebook y Twitter, con cuyos representantes Sergio Massa mantendrá reuniones próximamente para debatir esta iniciativa.